HONOR, il brand cinese di smartphone, ha presentato oggi a Shanghai il nuovo HONOR V Purse, un innovativo dispositivo pieghevole che unisce tecnologia e moda. Con i suoi soli 8,6 mm di spessore da chiuso e 4,3 mm da aperto, V Purse è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, stabilendo un nuovo record per la categoria.

“V Purse incarna alla perfezione la nostra visione di unire innovazione e design in un prodotto fashion tecnologico” ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR. “Questo concept phone diventa realtà e crea una nuova categoria di smartphone-borsetta che stabilisce nuovi standard stilistici per i consumatori più esigenti”.

Il telefono pieghevole più sottile al mondo

Grazie alle dimensioni ultra compatte, V Purse si trasforma da smartphone a borsetta alla moda. Merito della nuovissima cerniera brevettata da HONOR con molle da 1,2 mm e ingranaggi miniaturizzati, che rendono possibile questo slim design.

Il dispositivo offre la possibilità di personalizzare il display sempre acceso con vari design che ricordano borse iconiche. In più, cinghie e catene intercambiabili consentono di portarlo a spalla o in mano come una clutch.

Con un comparto fotocamere potenziato da un sensore principale IMX800 da 50MP e un ultra-wide da 12MP, V Purse è uno studio fotografico tascabile. Lo schermo può fungere da softbox per ritratti perfetti, oppure essere utilizzato come mirino mentre si scattano selfie con le fotocamere posteriori.

Il display OLED flessibile 2K da 7,71 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente, con luminosità di 1600 nit. L’Honor Image Engine abilita zoom 0.6x, 0.8x, 1x e 1.3x per diversi stili fotografici. Presente anche una modalità Ritratto dedicata con zoom 1x e 2x.

Batteria al silicio-carbonio per un’autonomia estesa

Cuore pulsante del dispositivo è la batteria al silicio-carbonio da 4500mAh, che garantisce fino a 8,7 ore di video o 10,6 ore di lettura continuativa. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida sviluppata da HONOR, la cella fornisce il 360% di carica in più rispetto alle batterie tradizionali.

Il sistema operativo MagicOS 7.2 offre funzionalità smart come Parallel Space, per separare in modo sicuro dati personali e professionali sfruttando il doppio display.

Disponibilità e prezzi

HONOR V Purse sarà disponibile in preordine in Cina dal 19 settembre nelle colorazioni Gold, Blue e Black. Il prezzo parte da 5999 yuan (circa 860 euro) per il modello 16GB + 256GB.

