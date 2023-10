Huawei ha annunciato i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 3, offrendo un’esperienza audio senza pari. Questi auricolari flagship true wireless, con hardware e software aggiornati, sono un punto di riferimento nell’industria. I consumatori potranno godere di un’eccezionale qualità audio grazie al nuovo sistema audio Hi-Res Dual Driver e al sistema ANC 3.0 intelligente. Grazie alla loro esperienza nel campo degli auricolari TWS, HUAWEI FreeBuds Pro 3 continuano la tradizione della serie HUAWEI FreeBuds, garantendo un suono autentico e di alta qualità.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono dotati di una tecnologia innovativa che offre una riproduzione fedele del suono, ridefinendo gli standard del settore. L’esperienza di ascolto è notevolmente migliorata grazie all’integrazione del sistema audio Hi-Res Dual Driver, della modalità Crystal Clear con Pure Voice 2.0, dell’Intelligent ANC 3.0 e di un equalizzatore adattivo a tre bande. Grazie a HUAWEI FreeBuds Pro 3, migliorati anche nel design, gli utenti possono godere della loro musica preferita, audiolibri, podcast e chiamate vocali ovunque si trovino, indipendentemente dal rumore circostante.

Un’esperienza di ascolto sempre più coinvolgente

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono dotati di un sistema audio Hi-Res Dual Driver che offre un’esperienza di ascolto eccezionale, fedele e priva di ritardi, consentendo al suono di spaziare da 48 kHz fino a 14 Hz in modo fluido e preciso. Inoltre, HUAWEI FreeBuds Pro 3 supportano i codecs L2HC 2.0 e LDAC, e sono certificati sia da HWA che da Hi-Res Audio Wireless, garantendo un audio ad alta risoluzione e ricco di dettagli. HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono anche dotati di un equalizzatore adattivo a tre bande che offre un’esperienza di ascolto personalizzata in qualsiasi momento, permettendo agli utenti di godere della loro musica preferita come desiderano.

Comunicazioni chiare grazie a Crystal-Clear Communication

HUAWEI FreeBuds Pro 3 supporta la tecnologia Pure Voice 2.0, che migliora la qualità della voce nelle chiamate vocali e videochiamate del 2.5 volte, garantendo chiarezza anche in ambienti rumorosi. Questa tecnologia è accompagnata dall’Intelligent ANC 3.0, un algoritmo AI di cancellazione del rumore adattivo in tempo reale che migliora la cancellazione del rumore del 50%. Questo rende gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 3 ideali per i viaggi in treno, in aereo o in qualsiasi altro mezzo di trasporto.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono disponibili in tre colori ispirati alla natura: Ceramic White, Green e Silver Frost. La custodia di ricarica in un unico pezzo di nano vetro è resistente all’usura al 32%.

Ogni auricolare HUAWEI FreeBuds Pro 3 ha una batteria da 55 mAh, mentre la custodia di ricarica ha una capacità di 510 mAh. Con la custodia, è possibile godere fino a 31 ore di ascolto, mentre una singola carica offre fino a 6,5 ore di autonomia. Gli auricolari possono essere caricati anche in modalità wireless per essere sempre pronti ad ascoltare musica. Inoltre, sono resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua con un grado di protezione IP54, ideali per chi ha uno stile di vita attivo.

In termini di connettività, gli utenti possono collegare simultaneamente due dispositivi diversi, inclusi quelli con sistema iOS e Android, senza la necessità di ripetuti accoppiamenti.

Disponibilità e Prezzo

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono disponibili in Italia al prezzo di 199,90 euro. Inoltre, fino al 13 novembre, aggiungendo solo 19,90 euro all’acquisto di HUAWEI FreeBuds Pro 3, è possibile ottenere anche HUAWEI Band 8.

Per ulteriori informazioni, visita il sito dedicato.

