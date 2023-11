Huawei ha annunciato il nuovo laptop HUAWEI MateBook D 14 con processore Intel Core di 12a generazione, che offre prestazioni migliorate grazie all’antenna Metaline Wi-Fi e a una serie di funzionalità intelligenti adatte a professionisti e a utenti più giovani, per la gestione di attività lavorative anche fuori casa e per un intrattenimento multimediale senza limiti1.

Il laptop è leggero e sottile, con un processore i5-1240P di 12a generazione. aggiornato con Intel SuperFin a 10 nm, 12 core e 16 thread per gli scenari d’uso più complessi. Inoltre, la scheda grafica Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione garantisce una notevole capacità di elaborazione grafica.

Per soddisfare le esigenze di utenti diversi in contesti specifici, HUAWEI MateBook D 14 prevede due modalità d’utilizzo. La Modalità Standard è progettata per la gestione di attività d’ufficio ordinarie, la Modalità Performance per progetti complessi con software professionali. In entrambi i casi, l’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso fluida, che permetta di ridurre il rischio di ritardi e crash e di assicurare il rispetto delle scadenze più urgenti1.

HUAWEI MateBook D 14 offre performance migliorate anche a livello Wi-Fi grazie all’antenna HUAWEI Metaline. Risultato di anni di ricerca e sviluppo, si basa su un sistema ottimizzato di protezione dalle interferenze a tre strati e di antenne metamateriali in grado di garantire una connessione a lunga distanza fino a 270 metri.

Il nuovo HUAWEI MateBook D 14 presenta uno schermo IPS antiriflesso Full HD da 14 pollici a 1080p. Eredita il design FullView dei suoi predecessori, con un rapporto schermo-corpo del 90% per un’esperienza di visione coinvolgente. Inoltre, ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland per bassa emissione di luce blu, garantendo un comfort visivo ottimale1.

Prezzo e disponibilità

Da oggi, mercoledì 8 novembre, HUAWEI MateBook D 14 è disponibile suHuawei Storeal prezzo di 799,9€.Inoltre, acquistandolo entro il 22 novembre, si potrá ricevere in omaggio anche HUAWEI FreeBuds 5i.

