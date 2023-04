Da quando è stato lanciato qualche anno fa come alternativa al PlayStore di Google ( a causa del ban imposto dagli USA), l’app HUAWEI Gallery ha visto una costante crescita e proprio in queste ore è stata premiata come “Il migliore app store alternativo dell’anno” ai Mobile Games Awards 2023 durante l’evento di gala tenuto ai BAFTA di Londra giovedì 20 aprile.

Si tratta ovviamente di un prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze del settore mobile, confermando l’impegno del brand verso utenti e sviluppatori. Lo store, infatti, non permette solo di scaricare facilmente app e giochi, ma si presenta come un vero e proprio ecosistema intelligente in cui gli sviluppatori hanno la possibilità di cimentarsi e creare esperienze innovative tramite le app.

Sin dal lancio nel 2018, HUAWEI AppGallery ha arricchito costantemente la sua offerta, fino ad affermarsi tra i primi tre store di app. Con oltre 580 milioni di utenti attivi mensili, e un aumento del 10% al di fuori della Cina negli ultimi 12 mesi, continua a proporre un’ampia selezione di giochi internazionali e app locali.

Jaime Gonzalo, Vice President Huawei Mobile Services Europe spiega:

“L’esistenza di store di app alternativi è fondamentale per mantenere un equilibrio nel settore mobile e per questo siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio che rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro impegno per partner e utenti. La crescita di AppGallery è il risultato anche della fiducia e del sostegno che nel corso degli anni hanno riposto in noi. Continueremo a lavorare in questa direzione, come riferimento tra gli store di app e di mobile gaming anche per Android e ci auguriamo, in futuro, per tutti i device indipendentemente dal sistema operativo, così da garantire una migliore esperienza utente e consentire agli sviluppatori di esprimere il loro massimo potenziale”, afferma

Per HUAWEI AppGallery la soddisfazione degli utenti è sempre al primo posto

HUAWEI AppGallery collabora con i migliori brand e sviluppatori di videogiochi per offrire un’esperienza di gioco completa e permettere agli utenti di accedere ad alcuni dei titoli più richiesti. Per rendere l’offerta ancora più allettante, HUAWEI AppGallery organizza regolarmente campagne promozionali con sconti per il download di app, offerte speciali sugli acquisti in-app, pacchetti regalo e bonus esclusivi per guadagnare punti nei titoli che stanno giocando e mantenersi così in vantaggio.

Huawei AppGallery

I gamer hanno solo l’imbarazzo della scelta su HUAWEI AppGallery. La disponibilità di giochi e le offerte promozionali dimostrano un’attenzione particolare per gli interessi degli utenti di tutta Europa. Inoltre, oltre ai videogiochi, HUAWEI AppGallery include app di 18 diverse categorie, tra cui news, social media, finanza, intrattenimento per coprire ogni aspetto della vita quotidiana delle persone.

HUAWEI AppGallery ha visto un incremento di interesse da parte di utenti Android. Solo nell’ultimo anno, la piattaforma ha registrato un notevole aumento tra i non utenti Huawei che possono facilmente accedere allo store. Come primo step, è necessario effettuare il download e installare AppGallery dal sito ufficiale e, successivamente, installare HMS Core AppGallery; infine, creare un Huawei ID per scaricare e installare app e giochi.

Supporto continuo e full-stack per gli sviluppatori attraverso partnership e collaborazioni

HUAWEI AppGallery mette a disposizione un ricco range di soluzioni e risorse permettendo a più di 6 milioni di sviluppatori registrati nei sistemi Huawei di ampliare il proprio business con soluzioni innovative, grazie a un’integrazione interconnessa delle funzionalità HMS Core e al team di supporto tecnico.

HUAWEI AppGallery fornisce anche un modello efficace di condivisione dei ricavi e numerose risorse in ambito marketing per favorire la monetizzazione commerciale degli sviluppatori a livello globale. Secondo Business of Apps, il 79% delle app di gioco utilizza IAP per la monetizzazione e gli IAP rappresentano il 48.2% dei ricavi da mobile app. Per questo motivo, la proporzione di condivisione dei ricavi IAP fornita da Huawei agli sviluppatori è superiore alla media del settore, a vantaggio nel lungo periodo.

L’obiettivo di HUAWEI AppGallery è continuare a offrire ai suoi utenti una vasta disponibilità di app senza limiti di accessibilità dovuti ai diversi ecosistemi. Mantenendo apertura e trasparenza, lo store proprietario di Huawei protegge gli interessi degli utenti e costruisce solide relazioni di collaborazione con sviluppatori per assicurare una crescita costante dell’ecosistema.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!