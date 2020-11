La HUAWEI Community, di cui vi abbiamo parlato diverse volte in passato, sta cercando 3 persone per il nuovo programma “Try & Stay” che permetterà di testare i prodotti HUAWEI che arriveranno sul mercato Italiano. Il primo prodotto che ptorete testare è il nuovissimo HUAWEI P Smart 2021 che tra l’altro abbiamo recensito proprio ieri.

Se infatti anche tu vuoi cimentarti nel test di prodotti in anteprima allora potresti essere il volto che HUAWEI sta cercando: gli utenti selezionati avranno modo nel corso di due settimane, di immergersinell’appassionante mondo della tecnologia, diventando recensori ufficiali degli ultimi prodotti presentate dal brand.

Isabella Lazzini, Retail & Marketing DirectorHuaweiConsumer Business Group Italia ha così commentato l’iniziativa:

“TRY & STAY è un’iniziativa speciale per tutti gli amanti della tecnologia e del brand; non solo perché dà agli iscritti l’opportunità di provare in esclusiva le tante novitàHuawei, ma soprattutto perché ha l’obiettivo di creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo proprio grazie alla partecipazione attiva di ognuno di loro”

Come candidarsi al programma HUAWEI “Try & Stay”

Per poter essere selezionati bisogna per prima cosa essere iscritti alla HUAWEI Community.

Huaweiselezionerà infatti i migliori membri della Community che dimostreranno di avere una grande passione per la tecnologia, spiccate doti comunicative e che sapranno distinguersi per l’ottima conoscenza del brand.

Se sarete tra i 3 utenti selezionati per il programma “Try & Stay” avrete modo di provare per 5 settimane i prodotti dell’azienda lasciando vari approfondimenti e una vera e propria recensione da condividere ed essere così d’aiuto per gli altri membri.

Tutti i fan lover diHuaweiche desiderano diventaretesterdovranno semplicementecandidarsi al seguente link.

Il primo device che verrà dato in prova èHUAWEIP smart 2021, il nuovo arrivato della serie Huawei P smart mentre successivamente saranno aggiunti al programma dispositivi audio come HUAWEIFreeBuds Pro e HUAWEI Watch GT 2 Pro. Non mancherà neanche l’ultimo arrivato di casa Huawei, HUAWEI Mate 40 Pro.

Le candidature sono aperte da oggi, venerdì 13 novembre, e si chiuderanno il 6 dicembre; i vincitori saranno annunciati l’8 dicembre.

PERCHE’ CANDIDARSI

Provare gratuitamente gli ultimi device Huawei

Avere un contatto diretto con il team di Huawei

Mostrare a migliaia di persone i tuoi scatti

Mostrare a migliaia di persone il tuo giudizio

SFIDE DA COMPIERE

La sfida sarà solo una: recensire il device come un vero recensore, focalizzandoti sull’aspetto che ritieni più interessante

PER QUANTO TEMPO TERRO’ IL DEVICE

Potrai tenere il device per circa 5 settimane

PERIODO INIZIATIVA

Candidatura: 13.11 – 06.12

Selezione: 08.12

COME CANDIDARSI?

Compila questo velocissimo form

La HUAWEI Community

Se avete un dispositivo HUAWEI o semplicemente siete fan del brand non perdetevi la nuova community Italiana. E’ un forum di discussione che in meno di 7 mesi vanta già 250.000 iscritti e potrete trovare tantissime informazione per i prodotti HUAWEI, siano info per decidersi all’acquisto o semplicemente per scambiarsi opinioni o aiutarsi a risolvere problemi con i nostri device.

Per festeggiare la grande crescita della Community, fino al 19 novembre 2020Huaweiregala a tutti i fan del brand un coupon del 10% di sconto utilizzabile su Huawei Store e cumulabile con qualunque altra promozione già in corso e un voucher per 3 mesi di abbonamento gratuito per la piattaforma Huawei video.

Per ottenere le promozioni, basta commentare il thread dedicato, raggiungibile a questo link

