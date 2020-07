HUAWEI MateBook 14 si aggiorna con CPU Intel di 10° generazione. Specifiche, Data, Prezzo

HUAWEI ha appena lanciato sul mercato Italiano il nuovo MateBook 14, in una versione rivisitata e aggiornata con chipset Intel di 10° Generazione.

Ad affiancare il nuovo processore Intel Core di decima generazione troviamo anche una scheda grafica NVIDIA® GeForce® MX 350 (TDP 25W) con 2 GB GDDR5. Il laptop è leggero e portabile, misura infatti solo 307,5 x 223,8 x 15,9 mm e pesa solo 1,53 kg.

Vediamolo meglio insieme a partire dal display FullView UltraSlim 2K.

Display FullView Ultra-Slim

Uno dei punti forte dei notebook HUAWEI è l’ottima ottimizzazione dei bordi e così come avevamo apprezzato questo design sul Matebook X Pro 2020 che abbiamo da poco recensito, anche questo nuovo Matebook 14 vanta cornici estremamente ridotte.

HUAWEI MateBook 14 ha infatti il caratteristico display Huawei FullView da 14’’ con cornici ultra slim, che misurano solo 4,9 mm e che portano ad avere un rapporto screen to body del 90%. Il formato del display è ancora una volta 3:2 ma a sorpresa è il primo in assoluto dotato di Display FullView da 2K+. Il display supporta una risoluzione fino a 2160×1440, a 185ppi e il 100% della gamma di colori sRGB ed un livello di contrasto del 1000:1 e un picco di luminosità fino a 300nits.

HUAWEI MateBook 14 offre inoltre l’opzione HUAWEI FullView 2K Multi-touch: lo schermo non solo tiene traccia di più input tattili con alta precisione, ma supporta anche la schermata Fingers Gesture Screenshot. Con un semplice gesto di scorrimento con tre dita verso il basso, gli utenti possono catturare e salvare rapidamente uno screenshot.

Matebook 14 – Hardware

Huawei Matebook 14 ha un chipset Intel di 10° generazione e offre fino a 16 GB di memoria RAM a doppio canale. Grazie ad un’unità SSD PCIe, il laptop garantisce un’esperienza d’uso fluida e stabile in tutte le attività produttive e di creazione di contenuti.

Inoltre, HUAWEI MateBook 14 supporta la più recente GPU ad alte prestazioni NVIDIA® GeForce® MX 350 (TDP 25W) con 2 GB GDDR5

Anche su questo prodotto troviamo il sistema di ventole Shark Fin Fan 2.0 che garantisce una dispersione del calore e prestazioni di raffreddamento elevate grazie alle sue particolari ventole.

A livello di autonomia il HUAWEI MateBook 14 è dotato di una batteria da 56Wh: secondo i dati di HUAWEI è in grado di riprodurre video a 1080p per 14.7 ore, di eseguire le regolari operazioni per 13.6 ore e di navigare in internet per 10.7 ore. Il notebook vanta inoltre un adattatore portatile da 65 W di tipo C adatto per essere utilizzato anche per la ricarica di alcuni smartphone e supporta Huawei SuperCharge che permette di ricaricare il proprio laptop velocemente e ovunque.

Anche questo HUAWEI MateBook 14 è dotato di Fingerprint Power Button, il pulsante due in uno che integra il sensore d impronte digitali nel pulsante di accensione per l’accesso tramite riconoscimento dell’impronta.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il nuovo HUAWEI MateBook 14 sarà disponibile nella colorazione Space Gray a partire da oggi su Huawei Store, presso il Huawei Experience Store, oltreché presso i principali negozi di elettronica di consumo e su Amazon.it, al prezzo consigliato al pubblico di:

1.299,00 euro per la versione con Display Multi-Touch i7/16GB/512GB/MX350/Touch/14″

999,00 euro per la versione standard i5/8GB/512GB/MX350/14″