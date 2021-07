Huawei presta sempre molta attenzione al design dei propri prodotti e anche il nuovo monitor MateView non è da meno tanto che si è aggiudicato il prestigioso premio Red Dot design Award nella categoria Product Design 2021.

Per chi non lo sapesse il Red Dot design Award è composta da circa 50 esperti leader nel campo del product design che quest’anno hanno deciso di conferire al Mateview il prestigioso premio per via di “Un’estetica d’effetto a un set completo di funzionalità”.

Infatti il design del Mateview consente uno schermo più sottile e una linea minimale della cornice, creando un rapporto schermo-corpo pari al 94% per una visione più coinvolgente. Inoltre, la cerniera in acciaio inossidabile che collega il pannello al supporto, consente agli utenti di riposizionare senza sforzo lo schermo a un grado ottimale di altezza e inclinarlo con un solo dito

Il Red Dot Design Award è uno dei simboli più autorevoli dell’eccellenza del design industriale si dal 1955 e vanta ben 49 categorie, riconoscendo design eccezionali per il loro grado di innovazione, funzionalità, qualità e tanti altri fattori come la costruzione.

Il MateView

Vi abbiamo già parlato del MateView ( e della sua versione Mateview GT ) in occasione del lancio dei nuovi prodotti HUAWEI e a tal proposito vi ricordiamo che HUAWEI MateView è un display stand alone dotato di un pannello 3:2 da 28,2 pollici con una risoluzione nativa di 3840 × 2560. Il monitor supporta rispettivamente il 98% della gamma di colori DCI-P3 e il 100% della gamma di colori sRGB.

Con valutazioni di precisione del colore di ΔE <2 in modalità DCI-P3 e ΔE <1 in modalità sRGB, HUAWEI MateView garantisce un’esperienza visiva immersiva e professionale.

Parlando di design possiamo vedere come il display è sostenuto da un supporto dal design unico, primo braccio integrato regolabile in altezza del settore che, secondo la giuria del Red Dot, “Integra armoniosamente l’altoparlante e le interfacce”.

Il monitor vanta altri elementi di design unici, tra cui l’intuitivo design HUAWEI Smart Bar e il riconoscimento dei gesti, offrendo agli utenti un modo nuovo e intuitivo di interagire con il menu OSD (On Screen Display) per regolare le impostazioni del display o il volume degli altoparlanti. Anche a livello di connettività non ci facciamo mancare niente infatti Mateview dispone di connessioni sia cablate che senza fili per sfruttare al meglio lo spazio sulla scrivania.

HUAWEI Mateview è disponibile anche su Amazon.it nel taglio da 28″ 4K Wireless a 699€.

