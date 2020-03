Il piccolo della nuova famiglia P40 di Huawei è il primo dispositivo che si mostra in via ufficiale e sarà anche il primo ad arrivare sul nostro mercato, infatti sarà disponibile in Italia a partire dal 13 Marzo al prezzo di 299€ con incluse le nuove Free Buds 3.

Huawei P40 Lite aveva già fatto il suo debutto in Europa ma finalmente ora abbiamo una data anche per il nostro paese accompagnata da un’allettante promozione di lancio. Infatti, coloro che preordineranno o acquisteranno P40 Lite presso uno dei punti vendita aderenti, riceveranno in omaggio le cuffie wireless Huawei FreeBuds 3 dal valore commerciale di 179€, oltre a 5 GB per salvare i propri dati su Huawei Cloud e ulteriori 15 GB in omaggio.

Huawei P40 Lite decide di puntare tutto su performance e comparto fotografico. Al suo interno troviamo infatti il nuovo chipset Kirin 810 (2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz) affiancato da 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite NanoSD. Per quanto riguarda la GPU troviamo invece alla GPU Mali-G52. Particolare inoltre la scelta di incorporare il sensore di impronte nel tasto di accensione posto sul lato destro del P40 Lite.

Al suo interno troviamo Android 10 AOSP con interfaccia EMUI 10 e la presenza degli HMS ( Huawei Mobile Service ) come store predefinito del sistema.

Interessante anche la batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 40W (da 0 a 70% in 30 minuti). Completissima la connettività: supporto Dual-SIM, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, porta Type-C, NFC e jack audio da 3.5 mm.

Molto interessante la dotazione hardware del P40 Lite che compre una Quad Camera quadrata con un sensore principale da 48 MP, un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP ed un modulo da 2 MP dedicato all’effetto bokeh.

Scheda tecnica Huawei P40 Lite

Display: IPS LCD da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel) con una densità di 398 PPI;

Processore: octa-core Kirin 810 fino a 2.27 GHz; GPU ARM Mali-G52;

RAM: 6 GB

128 GB di storage espandibile fino a 256 GB via NanoSD;

lettore d’impronte digitali laterali;

Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con sensore IMX586, apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo FOV 120°, Macro 4 cm, Super Night Mode;

con sensore IMX586, apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo FOV 120°, Macro 4 cm, Super Night Mode; Selfie Camera da 16 MP con apertura f/2.0;

batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 40W;

supporto Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, Type-C, mini-jack da 3.5 mm, GPS/A-GPS/Glonass/QZSS/Galileo;

sistema operativo Android 10 tramite UI proprietaria EMUI 10.0.1.

Dimensioni di 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per un peso di 183 grammi;

Huawei P40 Lite – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei P40 Lite per l’Italia è di 299.90€ e sarà disponibile all’acquisto a partire dal 13 Marzo, nei principali store e nei negozi degli operatori così come nei negozi online come Amazon. Huawei P40 Lite debutta nelle colorazioni Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink.

Promozione P40 Lite e FreeBuds 3

Ricordiamo ancora una volta che coloro che pre-ordinano dal 13 e il 26 marzo dovranno finalizzare l’acquisto presso lo stesso punto vendita entro e non oltre il 12 aprile. Invece, in caso di disponibilità immediata del prodotto, l’acquisto dovrà essere finalizzato entro e non oltre il 26 marzo.

Per poter ricevere i premi, è necessario registrarsi alla promo, allegando la documentazione richiesta (prova di preordine e prova di acquisto), entro e non oltre il 19 aprile. Ulteriori informazioni e il regolamento dell’iniziativa saranno disponibili sulla pagina dedicata alla promozione a partire dal 13 marzo.