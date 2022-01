Durante la conferenza HUAWEI di oggi è stato annunciato il nuovo top gamma HUAWEI P50 Pro ma anche il nuovo pieghevole di HUAWEI che prende il nome di P50 Pocket e che ha un fascino molto particolare. Il dispositivo è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HUAWEI Italia.

HUAWEI P50 Pocket è disponibile in Italia nella colorazione Premium Gold progettata in collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen secondo il principio della “simbiosi”: il retro del dispositivo cattura le ombre e le texture della terra attraverso la microscultura3Dcon una trama a foglie. HUAWEI P50 Pocket riprende l’iconico design a doppio anello della serie HUAWEI P50, con un anello che ospita il modulo della fotocamera e l’altro la Cover Screen.

Migliora anche l’esperienza d’uso dell’utente infatti trivoaimo i due schermi, il Main Screen con l’ampio display e la Cover Screen all’esterno che offrono un nuovo modo di interagire con il dispositivo.

Il nuovo P50 Pocket integra una nuova generazione di HUAWEI Image con il motore d’immagine migliorato HUAWEI XD Fusion Pro che supporta la tecnologia Ultra Spectrum Image in grado di garantire in tutti gli scatti una migliore resa delle texture con dettagli e colori realistici.

E’ stata progettata anche una nuova cerniera ( da sempre punto critico dei pieghevoli ) di nuova generazione e troviamo il design Multi-Dimensional Lifting che permette di piegare lo smartphone ottenendo un device sottile e tascabile. Per costruire il sistema di cerniere e migliorare ulteriormente l’affidabilità del meccanismo di piegatura sono stati impiegati materiali innovativi, come il metallo liquido a base di zirconio e l’acciaio ad altissima resistenza da 2.100Mpa.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia commenta così il lancio di HUAWEI P50 Pocket:

“Per la serie HUAWEI abbiamo continuato a esplorare le potenzialità di unire estetica, tecnologia e smart photography. Con HUAWEI P50 Pocket, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti in questo mondo e siamo riusciti a offrire un design pieghevole migliorato, così come una migliore esperienza fotografica per interazione più emozionanti e coinvolgenti”

HUAWEI P50 Pocket

Il display aperto misura 6,9 pollici con l’aspect ratio di 21:9 mentre sulla Cover Screen è possibile visualizzare le notifiche accedendo anche a determinati servizi in modo rapido e semplice senza dover aprire il device.

HUAWEI P50 Pocket aperto presenta un amplio display da 6,9 pollici con aspect ratio 21:9 . Ha una densità di pixel di 442ppi,supporta 1,07 miliardi di colori e l’ampia gamma di colori P3garantisce colori autentici e una qualità dell’immagine impeccabile.

Il refresh rate del display è di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz. Inoltre, il supporto per l’oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz protegge la salute degli occhi degli utenti.

Anche qui troviamo, come nel P50 Pro, il chipset Snapdragon 888 4Gcon interfaccia utente EMUI adattata per il form factory del dispositivo.

Specifiche tecniche

Dimensioni Unfolded: 170mm (H) x 75.5mm (W) x 7.2mm (D)Folded: 15.2mm (D)WeightApprox. 190 grams (battery included)

Colori: White, Premium Gold

Tipo Display: OLED, up to 120Hz refresh rate, 1440Hz high frame rate PWM dimming, 300Hz touch sampling rate

Dimensione display: 6.9″

Risoluzione: 2790 x 1188 Pixels, FHD+Colour: 1.07 billion colours, P3 wide colour gamut

Chipset: Snapdragon 888 4GCPU: Octa-core, 1*Cortex-X1@2.84GHz + 3*Cortex-A78@2.42GHz + 4*Cortex-A55@1.8GHzGPU: Adreno 660AI: 6th Gen AI Engine

Sistema operativo: EMUI12

RAM + ROM RAM + ROM8 GB RAM + 256 GB ROM (White)12 GB RAM + 512 GB ROM (Premium Gold)

Front camera 10.7 MP Ultra Wide Angle Camera (f/2.2 aperture)Rear camerav40 MP True-Chroma Camera (f/1.8 aperture)13 MP Ultra Wide Angle Camera (f/2.2 aperture)32 MP Ultra Spectrum Camera (f/1.8 aperture)

Battery4000 mAh (typical value)viChargingviiMax 40W HUAWEI SuperCharge (only wired charging is supported)

Ultra Spectrum Camera Matrix

HUAWEI Image Ultra Spectrum Camera Matrix è l’ultimo risultato dell’incessante ricerca di Huawei per migliorare la tecnologia della fotocamera. Comprende una fotocamera True-Chroma da 40MP, Ultra Wide Angle da 13MP, Ultra Spectrum da 32MP, un sensore multi spettro a 10 canali e un illuminator Ultra Spectrum.

Erede della tecnologia dei precedenti dispositivi della serie P di HUAWEI, la matrice della fotocamera Ultra Spectrum di HUAWEI P50 Pocket ha una migliore capacità di riproduzione delle immagini che consente di catturare scatti ancora più nitidi con dettagli ancora più precisi.

HUAWEI Ultra Spectrum Camera è incorporata nel motore d’immagine HUAWEI XD Fusion Pro per ottenere immagini con più profondità per una migliore esperienza fotografica. HUAWEI Ultra Spectrum Camera di HUAWEI P50 Pocket combina hardware e software potenti, così come la regolazione di oltre 2.000 colori attraverso la gamma completa di colori P3, per consentire di immortalare ogni dettaglio in modo accurato. Inclusa nell’Ultra Spectrum Camera, Ultra Wide Angle Lens ha un campo visivo di 120 gradi che la rende un’ottima fotocamera per fotografare bellissimi panorami e offre una fotografia macro con una chiarezza impeccabile.

Per la prima volta in uno smartphone, HUAWEI P50 Pocket introduce il rilevamento della protezione solare accessibile tramite l’app HUAWEI Mirror.

La Cover Screen di HUAWEI P50 Pocket supporta la visualizzazione di notifiche, promemoria, calendario, musica, meteo e il controllo di altre funzioni.

HUAWEI P50 Pocket ha una batteria da 4.000 mAh3 e supporta HUAWEI SuperCharge 40W per una ricarica rapida. Per le app troveremo i servizi HMS che sostituiscono quelli Google, con tutte le app scaricabili da HUAWEI Gallery o tramite Petal Search, il comodo finder di HUAWEI.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

Lo smartphone è disponibile in versione da 12gb RAM e 512 ROM per la Premium Edition.

Da oggi HUAWEI P50 Pocket Premium Edition è disponibile su Huawei Store al prezzo di 1.599,90 euro. Fino al 28 febbraio, insieme a HUAWEIP50 Pocket sarà possibile ricevere in omaggio HUAWEI FreeBuds Lipstick.

Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offreuna sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.

