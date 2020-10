La conferenza di presentazione dei nuovi MATE 40 non è stata esclusivamente incentrata sull’hardware, infatti sono state annunciate interessanti e corpose novità per quello che riguarda l’ecosistema HUAWEI.

HUAWEI Gallery è infatti in rapida ascesa come uno dei top 3 market di app globali e conta ad oggi già più di 506 milioni di utenti.

Si è parlato di un revamp dell’estetica e delle funzionalità dell’App Gallery ma soprattutto all’annuncio di 3 nuove app che saranno presto disponibili sui device HUAWEI. Queste sono:

Il nuovo Petal Search: funzionalità più smart grazie alla rete neurale e possibilità di cercare in oltre 20 categorie tra cui web, app, video, immagini, shopping, voli e attività locali. Basta cercare, Petal Search troverà info attinenti.

la soluzione di mappe targata HUAWEI che integra funzioni utili e esclusive per la navigazione stradale HUAWEI Docs: la nuova app per creare e gestire documenti firmata HUAWEI.



Il nuovo Petal Search

Il nuovo motore di ricerca integrato nei dispositivi HUAWEI è Petal Search, di cui vi abbiamo parlato di recente in questo articolo.

Sono state introdotte novità molto sostanziose alle funzionalità di ricerca di Petal Search che sono sempre accessibili tramite la barra di ricerca sulla home del nostro smartphone. Ora Petal search permette anche la ricerca tramite immagini e sfruttando meglio le potenzialità AI offerte da HUAWEI.

Basterà una foto per trovare l’applicazione che stavamo cercando, oppure il prodotto in offerta nei negozi più vicini a noi oppure online. L’esperienza di ricerca è ora molto più ricca e integra informazioni anche sul meteo, sui tassi di cambio, sulle informazioni locali e molto altro. E’ in grado di riconoscere persone, piatti, piante, animali, paesaggi e altri oggetti intorno a noi. E’ in arrivo anche la ricerca vocale che al momento supporta Inglese, Spagnolo, Francese e Arabo e altre lingue.

Anche la ricerca è più intrigante grazie alle nuove schede che rendono i risultati più piacevoli da vedere e fruire.

Petal Search sfrutterà anche i dati sulla posizione dell’utente per fornire informazioni più pertinenti in base al posto dove ci troviamo in quel momento. Potremo trovare suggerimenti e informazioni sui cibi locali, sulle attrazioni e sugli ultimi sconti in ambito di shopping.



Petal Maps

Petal Maps è senza dubbio l’app che ci ha più incuriosito di questo Keynote di HUAWEI. Si tratta della soluzione di mappe e navigazione di HUAWEI che offre mappe immersive, ricerca di posti e indicazione di navigazione in oltre 140 paesi nel mondo.

Supporta la visualizzazione delle mappe in 79 lingue differenti con notifiche vocali in Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese e anche in Italiano.

Petal Maps è stata sviluppata con l’ecosistema HUAWEI e HMS in mente e fornisce funzionalità all’avanguardia per la navigazione come le informazioni in tempo reale dei mezzi pubblici 129 città. Utilizza anche tecnologie come il Super GNSS e algoritmi di riconoscimento delle immagini per fornire aggiornamenti più precisi sul traffico locale ed evitare congestionamenti.

Si potranno poi sfruttare le air-gesture dei nuovi MATE 40 per cambiare visualizzazione semplicemente con le mani, senza toccare il display. Queste interazioni semplificano sicuramente la navigazione in macchina e garantiscono una guida più sicura.





HUAWEI DOCS

Non poteva mancare una suite dedicata per la gestione dei documenti da parte di HUAWEI. Come suggerisce il nome, HUAWEI Docs si occuperà della festione dei file in 50 formati diversi tra cui i più comuni come PDF, PPT, DOC etc.

Grazie all’account HUAWEI ID potremo sincronizzare i nostri documenti tra tutti i dispositivi HUAWEI e riprendere a lavorare da qualsiasi dispositivo supportato.

A queste si aggiungo anche funzioni come “Trova Dispositivo” per far squillare da remoto il nostro dispositivo se lo abbiamo smarrito, sia esso lo smartphone, le cuffie, o i nuovi occhiali smart HUAWEI X GentleMonster.

Anche HUAWEI TEMI è stata rinnovata con nuovi pacchetti di temi che integrano una personalizzazione più profonda del dispositivo. I Primi pacchetti includono temi di artisti famosi, classici della letteratura ed altro.

E’ stata anche ufficializzato l’arrivo dell’assistente vocale di HUAWEI “Celia” in Italiano per tutti i dispositivi compatibili.