HUAWEI In occasione di San Valentino mette a disposizione di tutti gli iscritti a Member Center premi e regali che si aggiungono alle promozioni e alle offerte dedicate alla festa degli innamorati di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Fino al 18 febbraio Huawei invita gli utenti di Member Center a riscuotere il loro regalo speciale di San Valentino. E’ disponibile anche un’offerta 1+1 per avere un film omaggio su HUAWEI VIDEO per guardare qualcosa insieme alla propria dolce metà.

Ricordiamo che Member Centerè un’app sviluppata da HUAWEI, disponibile su AppGallery, che offre ai propri iscritti vantaggi e servizi esclusivi, aggiornandoli sulle ultime novità come offerte e premi dedicati.

Le Promo HUAWEI di San Valentino: tante offerte su Smartphone, Wearable, PC

In occasione di San Valentino vi ricordiamo che HUAWEI ha attivato le promozioni “Better Together” con tantissimi prodotti in offerta, in omaggio e in alcuni casi anche con promo 2X1 su prodotti selezionati: ad esempio tutti coloro che acquistano ad esempio uno dei prodotti traHUAWEI Band 4 Pro , HUAWEI FreeLace Pro e HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II,Huawei regala un altro device dello stesso modello.

Se state cercando un regalo per una persona sportiva sempre attenta a stile ed eleganza un regalo interessante potrebbe essere sicuramente HUAWEI Watch GT 2 Pro, disponibile a 249,00€ con incluse nel prezzo HUAWEI FreeBuds 3i.

In promozione troviamo anche l’Ottimo P30 Pro con incluse nel prezzo HUAWEI FreeBuds Pro, gli auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, o HUAWEI P30 Lite New Edition, disponibile a 269,00€, con inclusi nel prezzo gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3i 2 .

In promozione troviamo anche HUAWEI MateBook X Pro 2020 (i5 da 16GB+512GB), disponibile a 1.199,00€, con inclusi nel prezzo il mouse e un comodo zaino

per avere il notebook sempre a portata di mano.

Per i più creativi che vogliono fare colpo regalando un device portatile ma allo stesso tempo performante, Huawei proponeHUAWEI MatePad (WiFi da 3+32GB), disponibile a 229,00€ con inclusa nel prezzo la M-Pencil 3 .

Maggiori info e regolamento disponibile su questa pagina.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SAN VALENTINO E FAI UN REGALO A CHI VUOI BENE

Dall’ 1 al 21 febbraio, iscrivendosi al concorso a premi ‘HUAWEI Valentine Win’ , è possibile vincere due fantastici premi, tra cui HUAWEI FreeBuds Studio in bundle con HUAWEI Watch GT2 Pro, HUAWEI P Smart 2021 nel colore Gold in bundle con HUAWEI P Smart 2021 nel colore Black, HUAWEI FreeBuds Pro in bundle HUAWEI WatchFit e infine, HUAWEI FreeBuds 3i in bundle con HUAWEI Band 4.

Per scoprire tutte le offerte attive per San Valentino, visita il sito web dedicato.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!