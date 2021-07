HUAWEI avanti tutta: dopo l’arrivo dei primi prodotti con il nuovo sistema operativo Harmony OS 2.0 anche le app proprietarie come Petal Maps si espandono ed in particolare oggi arriva il supporto per l’app di navigazione per lo smartwatch

HUAWEI Watch 3 e HUAWEI Watch 3 Pro.

Per chi non lo sapesse Petal Maps è la controparte di Google Maps proprietaria di HUAWEI e da oggi potremo ricevere i percorsi e gli aggiornamenti direttamente sul nostro polso tramite l’ultimo aggiornamento gratuito disponibile su APP Gallery di HUAWEI o sul Play Store di Google.

Alessandro Sironi, Head of Marketing & Communications Huawei Italy CBG, ha dichiarato:

“L’aggiornamento di Petal Maps non poteva arrivare in un momento migliore. Grazie alla tecnologia di HUAWEI Watch 3 e al sistema di navigazione migliorato di Petal Maps, gli utenti potranno viaggiare nella propria quotidianità con la massima facilità – anche in assenza dello smartphone.”

Le nuove funzionalità di Petal Maps

Tra le novità dell’aggiornamento ci sono:

Mappe per il tragitto giornaliero: questa funzione consente agli utenti di inserire la posizione di casa o dell’ufficio creando delle schede di scelta rapida per controllare rapidamente il tempo e il percorso del tragitto abituale. Con la modalità di navigazione avanzata è ora possibile impostare il mezzo di navigazione, nonché i percorsi di trasporto pubblico. Le informazioni relative alla posizione dei luoghi indicati sono archiviate solo nell’app e sottoposte a rigorose misure di tutela della privacy.

questa funzione consente agli utenti di inserire la posizione di casa o dell’ufficio creando delle schede di scelta rapida per controllare rapidamente il tempo e il percorso del tragitto abituale. Con la modalità di navigazione avanzata è ora possibile impostare il mezzo di navigazione, nonché i percorsi di trasporto pubblico. Le informazioni relative alla posizione dei luoghi indicati sono archiviate solo nell’app e sottoposte a rigorose misure di tutela della privacy. Condizioni meteo: la nuova funzione meteo fornirà agli utenti una visione dettagliata delle previsioni metereologiche relative al luogo di destinazione del proprio viaggio, con straordinarie e accattivanti funzionalità animate.

la nuova funzione meteo fornirà agli utenti una visione dettagliata delle previsioni metereologiche relative al luogo di destinazione del proprio viaggio, con straordinarie e accattivanti funzionalità animate. Mappa satellitare e livello del terreno: Petal Maps supporta una nuova mappa satellitare ulteriormente migliorata che consente agli utenti una panoramica dettagliata sui paesaggi in cui stanno viaggiando tramite immagini satellitari. La mappa ad alta risoluzione consente di identificare le caratteristiche geografiche con la massima precisione, mentre il Terrain Layer consente agli utenti di visualizzare la disposizione del terreno all’aperto.

Petal Maps supporta una nuova mappa satellitare ulteriormente migliorata che consente agli utenti una panoramica dettagliata sui paesaggi in cui stanno viaggiando tramite immagini satellitari. La mappa ad alta risoluzione consente di identificare le caratteristiche geografiche con la massima precisione, mentre il Terrain Layer consente agli utenti di visualizzare la disposizione del terreno all’aperto. Condizioni del traffico in tempo reale: il nuovo aggiornamento ha introdotto nuovi colori che aiutano a distinguere meglio il flusso e la scorrevolezza del traffico. Inoltre, gli utenti possono visualizzare con un ingrandimento sulla mappa gli incroci, semplificando ulteriormente la navigazione.

Petal Maps è disponibile per tutti gli smartphone Android e può essere scaricato sia da Google Play che da AppGallery.

