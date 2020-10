HUAWEI lancia una nuova settimana di offerte allettanti tramite il suo nuovo store online: infatti fino al 21 Ottobre potremo approfittare di promozioni sui prodotti dell’ecosistema HUAWEI.

Le offerte del HUAWEI Store

L’offerta più sfiziosa riguarda sicuramente quella relativa al nuovo HUAWEI Watch Gt 2e che è disponibile online nelle colorazioni Lva Red e Mint Green al prezzo incredibile di 99€.

HUAWEI Watch GT 2e è pensato per incoraggiare gli utenti a restare in forma e tenere d’occhio i parametri fisici: con sensore SPO2 integrato è infatti possibile monitorare

il livello di ossigeno nel sangue.

La qualità costruttiva è ottima, ed è prodotto resistente all’acqua fino a 5 ATM(50 metri di profondità).

Il display rimane lo stesso del Watch GT2, quindi un AMOLED con diagonale da 1,39 pollici erisoluzione 454×454 pixel, molto ben visibile anche all’aperto e regolato da un sensore automatico di luminosità forse un po’ troppo conservativo.Senza alcun dubbio il display è uno dei punti forti del prodotto e un bel valore aggiunto rispetto alla concorrenza.

Il touchscreen è reattivo,come del resto si muove bene tutto il sistema, animato dalla piattaforma Kirin A1.

Notebook in offerta: Matebook D14, D15 e X Pro

Le offerte della HUAWEI Week riguardano anche i notebook come HUAWEI Matebook D14 e D15.

Potremo infatti acquistarli nelle configurazioni con Intel i5 e 8GB di RAM +256G, al vantaggioso prezzo di 649,00 euro

Anche il top di gamma HUAWEI Matebook X Pro ( che abbiamo recensito qui ), nella configurazione i5 16GB+512GB è in promozione, disponibile al prezzo di 1.199 euro.

Smartphone in offerta: P30, P30 Pro e P40 Lite

Ovviamente non potevano mancare gli smartphone all’appello: per questa settimana di promozioni potremo trovare HUAWEI P30 in offerta a 429€ in bundle con Watch Fit. Stesso discorso per P30 Pro che viene venduto a 599€ sempre in bundle con Watch Fit.

Infine anche il nuovo P40 Lite lo potremo trovare al prezzo di 249€ sul sito ufficiale HUAWEI dedicato alla promozione. In offerta anche P30 new edition e il piccolo Y6 2019.

Su alcuni prodotti selezionati, gli utenti riceveranno uno sconto immediato di 20 euro per ogni ordine di almeno 300 euro effettuato su Huawei Store.

Per verificare tutte le promozioni attive, visitate il sito ufficiale dedicato alla promozione.