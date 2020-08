illumi-ON: arriva dal Giappone la mascherina “da gaming” retroilluminata

Anche in tempo di pandemia è possibile rimanere alla moda e arriva ora dal Giappone, dall’azienda nipponica SPEC Computer per la precisione, una nuova mascherina chirurgica con LED RGB incorporati.

Alimentate a batteria, l’effetto che si ottiene è quello di una mascherina RGB che cambia colore grazie ai led posizionati all’interno della stessa. E’ disponibile anche un effetto strobo, attivabile tramite un pulsante a lato della mascherina.

Illumi-ON non è tuttavia un dispositivo medico e non è consigliato per prevenire la diffusione del Covid-19 in quanto è dotata di un filtro antipolvere.

In poche parole, illumi-ON non è un dispositivo medico, bensì un accessorio da apporre alla mascherina chirurgica, unendo così protezione e il classico stile dei prodotti da gaming.

Di certo non migliorerà le performance di gioco, ma di certo non passerete inosservati.