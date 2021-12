Se state cercando un nuovo compagno per le pulizie domestiche allora oggi vi suggeriamo lo Yeedi K650, un robot aspirapolvere che si collega a Google Home o Alexa e permette di aspirare e lavare i pavimenti grazie al serbatoio dell’acqua incluso.

Solo per poco tempo sarà infatti acquistarlo su Amazon con uno sconto di quasi il 40%, infatti dal prezzo di listino di 199€ potremo portarlo a casa ad appena 120€ grazie al coupon di 20€ da richiedere direttamente in pagina. Si tratta del prezzo più basso mai registrato di questo prodotto e potrebbe essere un’ottimo regalo di natale.

Si tratta di un prezzo veramente contenuto per un prodotto completo di mappatura 3D della casa e con funzioni di aspirazione e lavaggio dei pavimenti.

Tra le sue principali funzioni ci sono:

3 in 1 – yeedi k650 robot soddisfa le diverse esigenze di spazzamento, trazione e aspirazione e utilizza diverse modalità di pulizia per scene diverse. Assicurando una pulizia più profonda in meno tempo.

Più Potenza, Meno Rumore – Il robot aspirapolvere k650 ha un sistema ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2000 Pa , perfetto per pulire tappeti e pavimenti duri. Con 3 livelli regolabili, può soddisfare le tue diverse esigenze. Design migliorato può ridurre il rumore(56 dB in modalità silenziosa)per non disturbarti quando lavori da casa.

Corpo Super Sottile & Nuova Spazzola in Silicone Antigroviglio – yeedi Aspirapolvere robot ha una nuova spazzola in silicone anti-groviglio elimina i peli aggrovigliati. Il corpo circa di 8cm per sottile alto pavimenti raggiunge facilmente ogni angolo e area ristretta, mantiene il pavimento pulito. Protetto con una copertura superiore realizzata in vetro temperato antigraffio.

Controllo Intelligente dell'app e Comandi Vocali – Con la App yeedi collegata tramite Wi-Fi, può aspirare robot per una varietà di modalità e cambi percorsi, pianificazione del controllo remoto. yeedi k650 robot aspirapolvere anche supporto per comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant, aspirare non è mai stato più facile.

Batteria Super Potente – k650 robot ha un'autonomia pulire di 130 minuti e si ricarica automaticamente. Compatibile con linee di demarcazione, per essere certi che il robot pulisca solo le aree desiderate (disponibili nello yeedi store). I sensori smart impediscono urti o cadute.

Offerta Yeedi K650 3-in-1

Yeedi k650 3-in-1 Robot Vacuum Cleaner 👉 https://amzn.to/3ocUcpi

Prezzo di listino: 199.99€

Prezzo in offerta: 139.99€

Prezzo finale: 119.99€

Come attivare il coupon: Il coupon di 20€ si può cliccare direttamente dalla pagina prodotto

Inoltre nella confezione troveremo anche 1 stazione di carica con adattatore, 2 spazzole laterali, 1 spazzola antigroviglio, 1 panno lavabile per lavare i pavimenti, 5 panni monouso per lavare i pavimenti, 1 attrezzo di pulizia multifunzione, 1 filtro ad alte prestazioni per la vaschetta raccogli-polvere, 1 manuale di istruzioni e la garanzia di 24 mesi “senza pensieri”. Davvero un’affare da non lasciarsi sfuggire.

