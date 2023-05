LEGO ha presentato oggi, per la prima volta in assoluto, LEGO DREAMZzz, una linea che dà vita al mondo dei sogni dei bambini e alla loro infinita creatività, attraverso una nuova serie animata ed epici set che arriveranno nelle prossime settimane.

Una recente ricerca condotta a livello mondiale su oltre 23.000 bambini ha rilevato che sette su dieci (69%) provano emozioni complesse nella loro vita quotidiana, come lo stress o la solitudine, e uno su quattro (24%) riconduce questi stati d’animo all’utilizzo dei social media e agli eventi che accadono nel mondo. Tuttavia, gli esperti del sonno sostengono che i sogni possono svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare i più piccoli a elaborare le emozioni più complesse, coinvolgendo la loro immaginazione. I bambini intervistati sono d’accordo: due terzi hanno dichiarato che i sogni sono importanti e li aiutano a essere più creativi durante il giorno.

La serie LEGO® DREAMZzz narra le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta e imparano a usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni.

La missione? Sconfiggere lo spaventoso Re Nightmare! I primi 10 episodi, da 22 minuti l’uno, saranno disponibili dal 15 maggio, mentre ad agosto 2023 sarà rilasciata la seconda parte, altri 10 imperdibili episodi, e la nuovissima linea di prodotti.

Cerim Manovi, Creative Director di LEGO DREAMZzz ha dichiarato:

La serie LEGO DREAMZzz, fedele rappresentazione dell’immaginazione dei giovani sognatori andrà in onda in Prima TV su Boing (canale 40 del DTT) a partire dal 15 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 16.25.

Lo show sarà disponibile anche su Cartoon Network (canale 607 di Sky) dal 29 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 20.55. Inoltre, sarà disponibile sul canale YouTube LEGO dal 15 maggio 2023 alle ore 18.00.

I primi 10 episodi saranno seguiti dal lancio in estate di meravigliosi set dedicati. Una nuova esperienza immersiva, che permette ai bambini di esprimere al meglio la propria immaginazione e creatività. Gli episodi saranno disponibili in streaming anche su Amazon Prime Video e Netflix a partire dal 15 maggio.

LEGO DREAMZzz è stato sviluppato dal Gruppo LEGO sulla base di un’approfondita ricerca globale condotta su bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni di 29 Paesi diversi. L’indagine ha preso in analisi l’immaginazione dei bambini, la psicologia dei sogni e la loro importanza nell’elaborazione delle emozioni, nella risoluzione dei problemi, dove un ruolo importante è affidato proprio al gioco.

La ricerca ha rivelato che tra coloro che provano emozioni complesse come lo stress o la solitudine, quasi uno su cinque (22%) riferisce di avere spesso incubi la notte. Più della metà dei bambini (55%) afferma che gli incubi influenzano il resto della giornata, compresa la scuola, dove il sogno e il mondo reale possono anche scontrarsi.

In effetti, il 63% riferisce che il tempo trascorso a giocare influisce sui loro sogni. La maggior parte dei bambini (86%) prova emozioni positive mentre sogna, e molti riferiscono di esserne influenzati una volta svegli. Circa due terzi (68%) dei bambini affermano che i bei sogni li aiutano a essere più creativi durante il giorno e quasi lo stesso numero (64%) mentre sogna ha idee creative per quando si sveglierà.

La psicologa ed esperta di sonno comportamentale Shelby Harris, collaboratrice del Gruppo LEGO, ha dichiarato:

“I bambini sono sognatori e amano sperimentare, ma con l’età le pressioni della società iniziano a confinarli e a limitare la loro immaginazione. Sognare è un atto universalmente condiviso e con l’aumento dello stress e delle richieste nella vita quotidiana, incoraggiare e stimolare il gioco e la creatività è sempre più importante. La ricerca ha dimostrato chiaramente che i bambini che hanno tempo libero aumentano la frequenza dei sogni e, di conseguenza, si sentono più felici e fantasiosi. È bello vedere contenuti come LEGO DREAMZzz™ che mostrano ai bambini come l’oggetto dei nostri sogni possa essere utilizzato nel mondo reale per aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale creativo”.