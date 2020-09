LG Electronics presenta MAGNIT, la nuova soluzione Micro LED di LG per il digital signage.

L’innovativa soluzione presentata da LG si contraddistingue per la tecnologia proprietaria Black Coating, che consente di ottenere un’elevata qualità delle immagini e garantisce una sensazionale solidità del display. Inoltre, è caratterizzata da un assemblaggio a blocchi che semplifica l’installazione.

LG MAGNIT è una soluzione versatile, certificata EMC Classe B per l’utilizzo residenziale. Infatti, con una configurazione 6×6 consente di ottenere un display da 163 pollici con una risoluzione Ultra HD 4K, rendendolo ideale per gli utenti più esigenti che cercano un display premium di grandi dimensioni.

“È sempre emozionante presentare le innovazioni in ambito LED signage e siamo

particolarmente entusiasti di presentare la nostra lineup LG MAGNIT”, ha dichiarato

Paik Ki-mun, president and head of the Information Display business unit diLG

Electronics Business Solutions Company. “