BQ è un brand che timidamente sta provando ad entrare nel mercato italiano e lo sta facendo con dei prodotti progettati in Europa e con una filosofia molto chiara e trasparente per il cliente finale.

Nella scelta del Miglior Smartphone BQ bisogna tenere ben presente il prezzo e le caratteristiche offerte, spesso non serve spendere troppo per portarsi a casa un gran bel device.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone BQ, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Xiaomi divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Come scegliere il Miglior Smartphone BQ

Prima di scegliere il Miglior Smartphone BQ, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto BQ? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone BQ?

Risposte:

BQ ha delle differenze tra i prodotti più o meno visive dal punto di vista del design e di alcune scelte hardware. Spesso il design della fascia bassa è molto standard, classico per non dire vecchio. Anche il display e il processore risentono della fascia più bassa. Probabilmente non più di 300 Euro. Un nuovo BQ Aquaris X2 da 309 uro va più che bene e forse spendere di più non ha molto senso. Ovviamente se cercate il top in tutto in uno smartphone BQ la scelta è obbligata al loro top gamma Aquaris X2 Pro che costa meno di 400 Euro.

Miglior Smartphone BQ

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg .

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Una precisazione, in tutta onestà, va fatta. BQ fa ottimi prodotti, interessanti dal punto di vista software e hardware ma pare che la loro voglia di investire in Italia non sia più quella di una volta. Annunci di nuovi modelli, al momento, latitano. Quindi valutate bene se state prendendo uno smartphone per utilizzarlo senza troppe pretese future.

Miglior Smartphone BQ fino a 250€

BQ Aquaris V Plus

Smartphone non recentissimo di BQ ma solo perché l’azienda non produce tantissimi smartphone e la sua line-up è molto concentrata. Aquaris V Plus è un classico smartphone da 5.5″ e una grande batteria da 3400 mAh.

Un device senza compromessi per la visualizzazione di contenuti liberi da notch o bande nere. Questa soluzione di BQ è per i nostalgici, quelli che amano i cari e vecchi smartphone grandi.

Display :5.5

:5.5 CPU :Snapdragon 435

:Snapdragon 435 RAM :32

:32 Memoria Interna :3 Espandibile

:3 Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.1.2 Nougat

Info e dettagli su BQ Aquaris V Plus nella scheda tecnica.

BQ Aquaris X

BQ Aquaris X è uno smartphone completo, potente e compatto al punto giusto. Vero, il display è ancora un 16:9 ma è anche da 5.2″ FullHD IPS, quindi ottimo per l’utilizzo ad una mano.

La presenza di Android Oreo stock è sicuramente un bene anche perché il tutto è spinto dal processore Snapdragon 626 in grado di avere una gran bella velocità di calcolo senza sacrificare la batteria. Ecco la scheda tecnica di BQ Aquaris X:

Display :5.2

:5.2 CPU :Snapdragon 626

:Snapdragon 626 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su BQ Aquaris X nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone BQ oltre 300€

BQ Aquaris X2

Aquaris X2 è il primo smartphone di nuovissima generazione di BQ. Ha un display in 18:9 con angoli curvi da 5.6″ con risoluzione FUllHD+. Sul retro c’è il sensore di impronte digitali, rapido e sicuro.

Il software è Android 8.1 Oreo stock con patch di sicurezza aggiornate ogni mese. Le prestazioni sono garantite dal processore Snapdragon 636 in grado di reggere tutte le operazioni quotidiane senza problemi. Ecco la scheda tecnica di BQ Aquaris X2:

Display :5.65

:5.65 CPU :Snapdragon 636

:Snapdragon 636 RAM :3

:3 Memoria Interna :32

:32 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su BQ Aquaris X2 nella scheda tecnica.

BQ Aquaris X2 Pro

Il top di gamma di BQ si chiama Aquaris X2 Pro e costa meno di 400 Euro. Per una cifra così bassa ci sono delle ottime specifiche tecniche. Il processore è no Snadragon 660 in grado di muovere Android 8.1 Oreo (Android One) alla perfezione.

Ottimo anche il display da 5.6″ 18:9 FullHD+, molto bene anche la dual camera da 12 Megapixel +5 Megapixel per la modalità Ritratto. Uno smartphone decisamente interessante, in grado di competere nella fascia media ad armi pari. Ecco la scheda tecnica di BQ Aquaris X2:

Display :5.65

:5.65 CPU :Snapdragon 660

:Snapdragon 660 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su BQ Aquaris X2 Pro nella scheda tecnica.

BQ C000324 Aquaris X2 Pro Smartphone, 64 Gb, Dual Nano Sim, Glaze White 0€ ► 1019€ ►

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide:

Migliori smartphone fino a 200€ - Gennaio 2020 La mini guida ai Migliori Smartphone fino a 200€. Ecco le migliori proposte. La mini guida ai Migliori Smartphone fino a 200€. Ecco le migliori proposte.

Migliori smartphone tra 200€-300€ - Gennaio 2020 La mini guida ai Migliori Smartphone tra 200€-300€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo. La mini guida ai Migliori Smartphone tra 200€-300€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo.

Migliori smartphone tra 300€-500€ - Gennaio 2020 La mini guida ai Migliori Smartphone tra 300€-500€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo. La mini guida ai Migliori Smartphone tra 300€-500€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo.

Migliori smartphone tra 500€ - 750€ - Gennaio 2020 La mini guida ai Migliori Smartphone tra 500€ - 750€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo. La mini guida ai Migliori Smartphone tra 500€ - 750€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo.

Migliori smartphone Premium oltre 750€ - Gennaio 2020 La mini guida ai Migliori Smartphone Premium oltre 750€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo. La mini guida ai Migliori Smartphone Premium oltre 750€ serve a selezionare le migliori proposte per questa fascia di prezzo.

Miglior Smartphone - Classifica Gennaio 2020 Scegli il migliore smartphone diviso per fasce di prezzo, tutti i migliori modelli di smartphone in commercio e le offerte del web più convenienti. Scegli il migliore smartphone diviso per fasce di prezzo, tutti i migliori modelli di smartphone in commercio e le offerte del web più convenienti.