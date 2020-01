Una cassa bluetooth è comodissima da avere a casa o anche in giro. Poter eliminare totalmente i cavi, è un bel vantaggio per avere un set up pulito in casa e poterla portar sempre in giro senza pensieri.

Ovviamente non tutte le casse bluetooth valgono la spesa, ecco il perché della guida alle Migliori Casse Bluetooth. Tutte quelle in questa selezione hanno una qualità audio soddisfacente (anche quelle economiche), una durata della batteria convincente e semplicità di trasporto.

Tra le altre cose da dover tenere in mente prima di acquistare la migliore Cassa Bluetooh per le proprie esigenze, sono: facilità di accoppiamento, presenza di porte, design ed impermeabilità. Ecco le Migliori Casse Bluetooth divise per fascia di prezzo:

Migliori Casse Bluetooth per fascia di prezzo

Migliori Casse Bluetooth fino a 50€

AUKEY Altoparlante Portatile Wireless

La proposta economica arriva da AUKEY, un brand che produce di tutto. Questa cassa bluetooth è basic ma ha dalla sua un design impermeabile che la rende adatta da essere utilizzata anche in situazioni estreme.

JBL GO

Un vero e proprio best buy proposto da JBL. La sua cassa bluetooth è stata molto venduta su Amazon tanto da finire nella categoria Amazon’s Choice. Il suo punto forte è il prezzo ma anche la fedeltà del suono che solo un brand come JBL riesce a portare in fascia bassa.

Sony SRS-XB10 Speaker Wireless

Questa è la miglior cassa bluetooth sotto i 50 Euro. La qualità del suono offerta da questa Sony è interessante con la tecnologia Dual Passive Radiator che offre bassi molto profondi. Ha addirittura il chip NFC per il collegamento veloce. Consigliata.

Migliori Casse Bluetooth 50€ – 150€

UE Wonderboom Altoparlante Wireless

Una soluzione intrigante poco sotto gli 80 Euro. Questa cassa bluetooth non solo resiste agli urti ed è perfetta per essere portata in giro ma ha anche una feature unica. Se si ha una seconda cassa, comunicheranno tra loro per offrire un suono stereo.

Sony SRS-XB30

Sempre Sony ma in una fascia più alta. Questa cassa bluetooth ha un design particolare con una striscia LED in grado di cambiare colore. Ciò che convince di più però è la qualità del suono con la tecnologia Extra Bass. Non manca l’impermeabilità e una notevole durata della batteria per 24h.

Bose SoundLink Color II

Trovare una cassa Bose sotto i 150 Euro è un sogno. La qualità dell’audio emesso è fantastica, in questa fascia di prezzo non c’è nulla meglio della SoundLink Color II. Ovviamente resiste ad acqua, si associa con l’applicazione ufficiale di Bose e permette anche l’interazione con Siri e Google Assistant.

Anker Soundcore Flare

Anker Soundcore Flare è una vera sorpresa, per quel che costa offre una qualità impareggiabile. Ci sono due altoparlanti al suo interno che sono in grado di emanare il suono a 360°. C’è una grandissima attenzione ai bassi con la tecnologia BassUP che li enfatizza come non mai. Oltre ad essere resistente ad acqua e polvere, Soundcore Flare supporta anche il suono stereo Wireless connettendolo ad un secondo Flare. Vogliamo parlare del fantastico LED multicolore che va a ritmo di musica? Un best buy.

Anker Soundcore Motion+

Una cassa bluetooth dal design modernoin grado di farsi notare. La Anker Soundcore Motion+ ha una potenza di 30W, la tecnologia BassUP e una comoda applicazione per equalizzare la musica. Resiste ad acqua e polvere ed ha anche la porta usb di tipo c, in modo da non dover portare in giro altri cavi.

Migliori Casse Bluetooth 150€ – 300€

House Of Marley Get Together

Una soluzione di puro design, è forse la cassa bluetooth più bella di tutta la guida. Questa House Of Marley non è solo bella ma anche di sostanza con una grande durata della batteria e una potenza bruta di 16W.

Marshall Stockwell

La cassa bluetooth per puristi, per intenditori. La Marshall Stockwell oltre ad avere un bel fascino rétro ha anche due bruti woofer da 2,25 pollici e amplificatori a due canali classe d. Probabilmente una delle casse più potenti in circolazione.

Anker Soundcore Model Zero

Una cassa bluetooth tuttofare che ha un design interessante, moderno e in linea con qualsiasi tipo di interni. La Anker Soundcore Model Zero ha una potenza bruta di 60W, la tecnologia BassUP e una comoda applicazione per equalizzare la musica. Un vero e proprio speaker per organizzare party, consigliato per la qualità audio pulita e spacca timpani.

Bose SoundLink Revolve+

Se non badate a spese e volete la miglior cassa smart bluetooth in commercio, non c’è scelta diversa dalla Bose SoundLink Revolve+. Audio profondo, potente e a 360°, permette l’accesso a Google Assistant e Siri, è resistente all’acqua ed è molto compatta. Cosa volere di più? Una pratica maniglia per portala dovunque ed adattarsi alla perfezione in ogni ambiente.

