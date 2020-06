🥇I Migliori Speaker Portatili 🔈- Luglio 2020

In questa guida parleremo degli speaker portatili bluetooth che sono diventati quasi fondamentali al giorno d’oggi. Grazie ai tantissimi servizi streaming in nostro possesso sentire buona musica è una pratica rilassante e piacevole ma spesso l’audio dei nostri dispositivi non è il massimo. Cercheremo quindi di darvi una panoramica divisa in fasce di prezzo sui migliori speaker portatili senza mai inficiare troppo sulla qualità.

Come scegliere il miglior speaker portatile

Prima di scegliere i Miglior Speaker portatili, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Di quanta potenza ho bisogno? La prima scelta ricade sicuramente sulla potenza di uscita. Negli speaker portatili troviamo infatti riportata la potenza espressa in watt. Una maggiore potenza richiede sicuramente un costo più elevato. Dove lo useremo? Prima dell’acquisto dobbiamo capire se ci serve uno speaker da utilizzare a casa o da portare in giro. Questa scelta poi ci farà scegliere la dimensione e le caratteristiche come la resistenza all’acqua o agli spruzzi.

Guida agli acquisti: Quale speaker portatile comprare in base alla fascia di prezzo

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg

Miglior Speaker portatile fino a 30 euro

Aukey Mini Altoparlante

Lo speaker sicuramente più economico, adatto soprattutto ai viaggi. La cover è in metallo, presenti varie opzioni di connessione audio: Bluetooth 5.0, radio FM, slot micro SD e anche un ingresso audio da 3,5 mm per portatili, lettori mp3 e altri dispositivi non Bluetooth. La potenza di Output dell’Altoparlante è di 5W.

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri 29.99€ ► 27.89€ [-7%] 68€ ►

Anker SoundCore Mini

Questo speaker Anker presenta una potenza audio di 5W, esteticamente è molto carino e presenta anche un ingresso microSD, quindi ha ben tre fonti audio oltre al classico bluetooth e al jack audio.

Anker Cassa Bluetooth Tascabile SoundCore Mini - Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri 19.99€ ► 101€ ►

JBL GO

Assolutamente best buy in questa fascia di prezzo.

Piccolo, portatile, una potenza audio davvero unica grazie al lavoro svolto da JBL, una dei migliori brand per l’audio. Questo speaker soddisfa la maggior parte delle esigenze di varie persone.

L’uscita dell’altoparlante è di 6w, presenta anch’esso il jack audio ma non ha l’ingresso per la MicroSD

JBL GO 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7, Con Microfono, Funzione di Noise Cancelling, Fino a 5h di Autonomia, Nero 34.99€ ► 24€ [-31%] 28€ ►

Miglior Speaker Portatile fino a 50 €

Fresh ‘n Rebel Speaker Rockbox Bold

Sulla fascia dei 60 euro, questo speaker regna incontrastato. Il più bello probabilmente della categoria grazie ad un design moderno fatto di materiale di qualità. Suono eccellente, due casse da 16W e ottimi bassi. Presente anche una porta USB che ci permette di usare questo Fresh ‘n Rebel anche come powerbank. L’autonomia dichiarata è di 20 ore grazie alla batteria di 4000 mha presente nello speaker. Un prodotto bello e valido.

Fresh ‘n Rebel Speaker Rockbox Bold M Cloud | Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7 / Speaker Wireless con 15 ore, powerbank + vivavoce, grigio nuvola 59€ ► 99.99€ ► 59.99€ [-40%]

Anker SoundCore 2

Alziamo l’asticella del prezzo ma anche la qualità. Questo SoundCore 2 di Anker presenta due ottimi altoparlanti da 6W accompagnati anche dalla tecnologia Bassup Anker per un’ampia gamma di suono e bassi profondi. 25 ore di autonomia promessa. Dotato di resistenza all’acqua e alla polvere IPX5 e può essere utilizzato senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente.

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; 45.99€ ► 31.49€ [-32%] 56€ ►

Anker SoundCore Boost 20W

Continuiamo a salire di prezzo presentando uno dei top di gamma Anker per quanto riguarda gli speaker portatili. Esteticamente piacevole, due ottimi subwoofer che si spingono fino a 20W. Speaker ideale per delle feste. Certificazione IPX5 per acqua e polvere. Qualità prezzo sicuramente ottima. Autonomia garantita di 12 ore.

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all'Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori 56€ ► 69.99€ ► 59.99€ [-14%]

Miglior Speaker Portatile fino a 100 euro

JBL Flip 5 Speaker Bluetooth

Altro prodotto di JBL, questo Flip incarna l’essenza dell’azienda americana. Con una potenza in uscita di 20w anch’esso è ideale per delle piccole feste. Presenta delle chicche tecnologiche come il JBL Connect che permette di unire diversi speaker facenti parte della famiglia FLIP per realizzare un impianto di ottimo livello. Resistente anch’esso agli spruzzi d’acqua. Ideale per molte situazioni

JBL Flip 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Nero 129€ ► 83.69€ [-35%] 97€ ►

Ultimate Ears Boom 3

Ultimo ma non per importanza questo speaker di UE, Boom3. Speaker unico nel suo genere per forma, esteticamente molto bello e moderno. Particolare è la presenza di un cavo elastico che permette di agganciarlo a praticamente qualsiasi cosa. Ideale da portare in viaggio, in barca, in montagna, ideale in molti contesti. Galleggiante: con grado di ‎protezione IP67 contro acqua e polvere, può essere immerso fino a 30 minuti. Potenza di uscita di 36w.

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, 90Hz - 20kHz, Bassi Profondi‎, Impermeabile, Multidispositivo, Batteria di 15 h, Raggio 45 m, Nero 149€ ► 81.55€ [-45%] 149€ ►

Speaker Premium

Concludiamo questa guida con diversi speaker premium che vanno oltre i 100/200 euro. Speaker per veri audiofili e per chi ha molto budget.

Bose SoundLink Color II

Bose è la regina indiscussa degli speaker premium. Uno dei modelli più accessibili economicamente è sicuramente questo SoundLInk Color II.

Esteticamente bello, costruito con materiale di alta qualità, silicone resistente ad urti e agli spruzzi. Audio di altissima qualità, bassi e alti ottimi. Durata della batteria dichiarata di 8 ore. Una sola parole BOSE

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth 4.2, resistente all'acqua, NFC, Nero 139.95€ ► 109€ [-22%] 109€ ►

Sonos One Generazione 2

Non poteva di certo mancare Sonos, azienda leader nel settore dell’audio. Questo Sonos One 2 presenta tantissime caratteristiche valide che lo eleggono best buy in questa fascia di prezzo. Si configura tramite WiFI e non con il bluetooth, permette di collegare diversi dispositivi Sonos per una migliore resa. Sono One è un altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant

Permette la riproduzione di brani diversi in stanze differenti oppure la stessa canzone dappertutto. Questo speaker è uno dei pochi che può ricevere aggiornamenti software per migliorarne la qualità.

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant, Nero 35€ ► 229€ ► 205.71€ [-10%]

Bose SoundLink Revolve

Presentato da qualche mese è uno degli speaker di alta qualità di Bose, design molto particolare che si discosta dai classici speaker. Costruito in maniera eccellente con materiali di altissima qualità. Stessa qualità anche nell’audio, Bose punta molto sull’audio a 360° che in grado di sprigionare questo gioiellino. Infatti è presente un deflettore acustico omnidirezionale che diffonde il suono in modo uniforme per una copertura totale. Autonomia dichiarata di 12 ore per un prezzo che è sicuramente proibitivo per molti.

Bose SoundLink Revolve Diffusore Portatile, con Bluetooth, copertura a 360°, Nero 199.95€ ► 179€ [-10%] 182€ ►

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide:

Rimani aggiornato in tempo reale sulle offerte TECH grazie al nostro canale Telegram: www.t.me/offerte_techzilla