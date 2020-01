La scarsa durata della batteria degli smartphone è un problema come a tutti. Alcuni smartphone hanno dotazioni scarse, altri anche se con tanti mAh non rendono a dovere. Spesso siamo anche noi a fare un tipo di uso sconsiderato di questi device così carini.

Per non rimanere mai a secco di energia, è necessario portarsi in giro un Powerbank. Vero, è un piccolo oggetto in più da trasportare ma spesso e volentieri un Powerbank può essere vitale. Esistono tantissimi Powerbank per tutti i gusti e da tantissimi brand, scegliere i Migliori Powerbank sopratutto nel periodo Natalizio non è semplice.

Proviamo a dare uno sguardo a Migliori Powerbank da poter regalare al famigliare più smartphone addicted in questo Gennaio 2020.

Migliori Powerbank

Migliori Powerbank da viaggio

AUKEY 5000 mAh

Un brand famoso per i Powerbank è sicuramente Aukey che propone una soluzione super compatta ma con ben 5000 mAh in grado di ricaricare almeno una volta e mezza qualsiasi smartphone in commercio. Per un prezzo così basso è anche presente la ricarica rapida che non fa mai male sopratutto se si è sempre in giro e non si vuole tenere il Powerbank penzolante allo smartphone.

Anker 5000 mAh

Altro grande brand noto per Powerbank è Anker. Anche la sua proposta è molto portatile e offre le stesse caratteristiche con un design leggermente diverso. Nella confezione c’è anche una piccola custodia da viaggio per tenerlo al sicuro e non perdere facilmente questi 5000 mAh.

Mophie Powerstation 3X 6000 mAh

Questa è una soluzione premium, il Powerbank da 6000 mAh di Mophie è la miglior soluzione da viaggio. Il suo design è bellissimo e riesce a stare perfettamente in tasca con lo smartphone senza dare fastidio, è davvero incredibile come Mophie abbia saputo inserire una batteria bella capiente in un corpo così sottile. Costa e anche tanto ma se non badate solo alla sostanza ma anche allo stile, questa soluzione ideale.

Migliori Powerbank capienti

Anker Powercore 10000 mAh

Anker propone il giusto mix tra enorme capienza e portabilità, non tutti sono disposti a portarsi mattoni pesanti in borsa. Probabilmente la soluzione da 10000 mAh più piccola in circolazione, è leggermente più grande di una carta di credito, senza contare lo spessore ovviamente. Costa il giusto ed è l’ideale per caricare due o tre volte lo smartphone.

Aukey 20000 mAh

Aukey non poteva mancare nella corsa alle soluzioni estreme e propone un Powerbank da ben 20000 mAh. La sua capacità è enorme e probabilmente si farà stare lontani dalla presa del muro per un bel po’. Ha ben due uscite per la ricarica rapida in totale sicurezza e anche un piccolo ingresso Microusb e Lightning. Per qualsiasi emergenza c’è anche una luce LED comodissima. Il prezzo è irrisorio per la capacità.

Aukey 26500 mAh

Aukey non si ferma e rende disponibile una soluzione assurda. Con questo Powerbank è possibile portarsi in giro ben 26500 mAh in grado di alimentare una città intera. Dimensioni e peso non vanno nemmeno visti, questa è una scelta per chi vuole il massimo in ogni istante e per tanti giorni. La soluzione perfetta per giocare a Pokemon Go.

Migliori Powerbank per avventurosi

Ecolle 2000 mAh

Se siete persone che amano l’avventura ma lo fanno in modo smart, questo Powerbank di Ecolle è perfetto. Non ha solo ben 2000 mAh ma è una torcia LED impermeabile ed ha anche un piccolo martello di emergenza e un taglierino. Un prodotto tutto fare ad un prezzo basso, un must da avere sempre in esterna.

AllPowers pannello solare 10000 mAh

Vero, il nome è strano e poco orecchiabile ma se vi piace fare campeggio questa è una risorsa infinita di energia grazie ai pannelli solari in grado di riempire la batteria da 10000 mAh. Il prezzo è altino ma la qualità del prodotto giustifica la cifra elevata e sopratutto se fate attività esterne prolungate, può essere molto comodo.

Floureon Anti shock 10000 mAh

Floureon propone un Powerbank da battaglia, quella vera. Non resiste solo ad acqua e polvere ma è in grado di reggere forti sollecitazioni. Ha una struttura interna in grado di mantenere sempre basse le temperature anche se esposto a condizioni difficili. Se lo volete portare in spiaggia è ok ma lui è pronto per la guerra.

