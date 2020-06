🥇 Guida ai Migliori MiniPC Windows 🖥️ • Luglio 2020

A meno che non siate grafici o giocatori incalliti potrete godere di tutte le funzionalità di un pc senza occupare tanto spazio e soprattutto senza spendere cifre esorbitanti.

Oggi parleremo dei minipc, devi veri e propri computer in miniatura perfetti per essere dei media center, per leggere la posta, per guardare film o per navigare semplicemente sul web, insomma le attività che fanno l’80% delle persone. Non ci credete? Seguite la guida e vi ricrederete.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Migliori MiniPC Windows, potete saltare direttamente alla migliori MiniPC Windows divisa per fascia di prezzo:

Fino a 150 Euro

Fino a 400 euro

Oltre 500 Euro

Come scegliere il miglior MiniPC

Che tipo di attività svolgo?



Questa resta la domanda principale, non potete pretendere come già detto nell’introduzione di poter sfruttare dei minipc come delle workstation per grafica o gaming, per questi ultimi c’è altro da comprare, date quindi occhi all’ultima parte della guida dove vengono citati alcuni minipc votati alle prestazioni.

Se invece siete dei normali utenti che sfruttano il pc per fruire di contenuti multimediali o per leggere la mail o altre semplici attività allora dovrete solo scegliere il vostro budget e acquistare il vostro minipc.

Guida agli acquisti: Quale MiniPC comprare in base alla fascia di prezzo

Migliori MiniPC fino a 150 euro

BoLv Z83II

Interessantissimo questo BoLv Z83II che può ritenersi il migliore sotto i 100 euro. Per questo prezzo non possiamo aspettarci chissà quali prestazioni ma l’hardware è comunque discreto, 2 GB la dotazione RAM e 32 GB quelli della memoria interna.Bluetooth 4.0, Wifi 2,4 e 5 GHZ, Ethernet 1000 mbs, solo alcune delle caratteristiche di questo MiniPC. Il processore è un Intel Atom x5-Z8350 accompagnato da Windows 10 che riesce ad eseguire i compiti più semplici come la navigazione e la lettura della posta elettronica.

BoLv Z83II Mini PC Intel Atom x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.84 GHz) Intel HD Graphics Windows10 OS DDR3 2GB/ Windows(C:) 32GB 1000Mbps LAN Bluetooth 4.0 WIFI IEEE 802.11a/b/g/n 2.4G+5.8G intel mini compute 21€ ► 159€ ►

Z83-F Mini

Alzando l’asticella del prezzo troviamo un MiniPC che ha lo stesso hardware del BoLV Z83II citato precedentemente ma con l’importante aggiunta di un altro modulo di ram che in questo modello è da 4GB. Bluetooth 4.0, Wifi 2,4 e 5 GHZ, Ethernet 1000 mbs. Sicuramente un valido prodotto considerando il quantitativo di RAM. Il processore è il solito Atom x5-Z8350.

Upgraded Z83-F Mini PC 4K/4GB/64GB,Intel Atom X5-Z8350 con Windows 10 Pro pre-installato, porta HDMI e VGA,1000Mbps LAN,2.4/5.8G WiFi, Auto Power on, con staffa di montaggio portatile 59€ ► 139.99€ ►

Beelink BT3PRO II

La prima caratteristica che salta all’occhio è il quantitativo di memoria interna, questo Beelink oltre ai 4 GB di RAM presenta ben 64 GB di memoria interna che permettono di memorizzare un gran quantitativo di cose. Le altre caratteristiche hardware rimangono identiche ai MiniPC citati in precedenza. Bluetooth 4.0, Wifi 2,4 e 5 GHZ, Ethernet 1000 mbs. Il processore è il solito Atom x5-Z8350.

Beelink BT3PRO II Mini PC, Mini Computer Desktop con HDMI e VGA, Processore Intel Atom X5-Z8350, WiFi da 4GB+64GB, 2,4G/5,8G Dual Band, BT 4.0, 4K, 1000 Mbps LAN, Supporto Windows 10 51€ ► 139€ ► 109€ [-22%] 115.99€ ►

SeeKool Z83-V

Lo SeeKool Z83-V è un mini PC economico con il solito Atom x5-Z8350., affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. La scheda video è una Intel Graphics HD 400 che èin grado di gestire anche due monitor contemporaneamente. Le uscite video sono HDMI e VGA, e le altre caratteristiche hardware rimangono identiche ai MiniPC citati in precedenza. Bluetooth 4.0, Wifi 2,4 e 5 GHZ, Ethernet 1000 mbs.

SeeKol Z83-V 12€ ►

Migliori MiniPC fino a 400 euro

ACEPC AK1

Questo ACEPC AK1 è configurabile in vari modi e quello che oggi prendiamo in considerazione è il modello con 8 GB di RAM, il processore è un Apollo LakeJ3455. Configurazione decisamente più prestante rispetto a un Atom Z8350 con 4 GB di Ram. La memoria interna è composta da una SSD da 120 GB .Bluetooth 4.2, Wifi 2,4 e 5 GHZ, Ethernet 1000 mbs non possono ovviamente mancare. Utile la presenza di due HDMI che permettono l’uso di due display contemporaneamente. All’interno troviamo una Intel HD Graphics 500 che supporta il 4K. Ricca la dotazione di porte: due porte USB 2.0, due porte USB 3.0

ACEPC AK1 Mini PC,Windows 10(64 bit) Computer desktop Intel Celeron Apollo Lake J3455 (fino a 2,3GHz) Computer desktop[4GB/64GB/Supporto SSD da 2,5"/ SSD mSATA/Doppio WiFi/Gigabit Ethernet/BT 4.2/4K] 43€ ► 189.9€ ► 179.9€ [-5%] 264.45€ ►

Beelink U57 Mini

Eccellete la dotazione hardware di questo MiniPC Beelink. All’interno troviamo un Intel Core i5-5257U con una HD Graphics 6100M accompagnato da 8 GB di memoria ram e 256 GB di SSD. Doppio WiFi, 2,4 e 5 ghZ. Due porte HDMI, due porte USB 3.0, Ethernet gigabit e una porta type-c

Beelink U57 Mini PC Windows 10 4K, 8 GB DDR3L 256 GB SSD Intel Core i5-5257U Mini Computer Desktop con Doppia HDMI, Gigabit Ethernet, Dual Band Wi-Fi, Supporto Espandi RAM e SSD, Tipo C, Ventola 171€ ► 409.9€ ► 389.9€ [-5%]

Beelink Mini PC J45 con Intel Apollo Lake Pentium J4205 CPU, 8 GB DDR3L + 128 GB SSD, 2,4 + 5,8 GHz Dual WIFI, H.265, 4K, Gigabit Ethernet, BT 4.0, Auto-accensione 36€ ► 299.9€ ► 239.92 € [-20%]

Beelink J45 è un mini PC Windows 10 con un ottimo hardware, esso è composto da un processore Intel Apollo Lake a 64 bit, con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD MSATA, più veloce delle DDR 3 che in genere si trovano in questi dispositivi. La scheda video e la doppia uscita HDMI ci permettono di connettere il dispositivo a due monitor contemporaneamente. È presente il WiFi Dual Band che, affiancato dal Bluetooth, lo rende totalmente wireless.

Migliori MiniPC fino a 500 euro

Intel NUC 8i3BEH

Intel NUC 8i3BEH è un minipc barebone, privo quindi in fase di acquisto di HDD e RAM, è animato da un processore Core i3-8109U Coffee Lake-U Dual-Core. È presenta una Irish Plus Graphics 655 e supporta fino a 32GB di RAM SO-DIMM DDR4-200. A livello di connettività, sono presenti sei porte SATA 6 Gbps due porte USB, una porta HDMI e una Ethernet. Nella confezione sono presenti:il modulo Intel dual band wireless-AC 9650, due antenne wireless e una staffa VESA con quattro viti. Aggiungendo SSD e RAM potreste creare un minipc parecchio più potente delle soluzioni finora viste con CPU Atom.

ASUS VivoMini VC68V

Soluzione ideale a chi non vuole rinunciare a nulla ma vuole comunque una soluzione compatta da inserire all’interno della propria scrivania. Bellissimo design, molto moderno. Questo minipc soddisfa praticamente tutti a patto che non vi serva una scheda video dedicata soprattutto ai lavori di editing molto complessi.

All’interno di VC86V troviamo l’i5-7500 serie Kaby Lake, un quad-core che è in grado di spingersi fino a 3.5 GHz. Esso è accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e uno storage SSD da 128 GB. L’output video può essere triplo e simultaneo se è il caso, con una risoluzione che arriva fino al 4K. Troviamo quindi una HDMi e due DisplayPort. Non mancano inoltre il jack audio da 3,5 mm, un lettore di memory card e anche un DVD-RW. Non mancano sei USB 3.1, una Ethernet Gigabit, Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 4.0.

ASUS VivoMini VC68V-G085Z 710€ ► 946.24€ ►

