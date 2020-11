In un mercato degli smartphone dominato dai display enormi, quali sono i migliori smartphone compatti? La tendenza di qualsiasi produttore è quella di realizzare smartphone sempre più grandi, ma quanti di voi desiderano uno smartphone compatto? Secondo alcune indagini di mercato, in Europa sarebbero diversi gli utenti che preferiscono smartphone con dimensioni contenute.

Se siete alla ricerca di uno device tascabile in grado di essere utilizzato con una sola mano siete nel posto giusto.

iPhone SE 2020

Il recente iPhone SE 2020 è il dispositivo compatto per eccellenza, è probabilmente il più piccolo e compatto di questa categoria. Ha un design vecchio ma consolidato, identico ad iPhone 8. All’interno però troviamo la stessa CPU di iPhone 11 Pro, l’A13 Bionic.

La scocca è ben costruita,certificata IP67, ma dotata di cornici troppo grandi nella parte frontale. Tra i PRO inseriamo assolutamente le dimensioni generali, ridotte eperfette per l’utilizzo con una mano.

La qualità fotografica è soddisfacente quando la luce è ottimale, i video sono registrabili fino a 4K a 60fps. Tra le altre specifiche tecniche menzioniamo la presenza di un audio stereo, dell’ottimo Touch ID e della ricarica wireless.

Il prezzo è assolutamente intrigante considerando che si tratta di un prodotto Apple, nella variante da 128 GB iPhone SE costa circa 550 euro.

Google Pixel 4a

Google Pixel 4A è il dispositivo con il migliore rapporto qualità / prezzo, nella fascia dei 400 euro è il più economico e con un hardware valido. Ha un display OLED da soli 5,8 pollici e pesa poco meno di 140 grammi, un record per la categoria. Il punto forte di Pixel 4A oltre alla compattezza è il comparto fotografico, nonostante sia dotato di una singola fotocamera promette foto eccellenti in ogni condizione di luce. Un best buy sotto i 400 euro.

Google Pixel 5

Google Pixel 5 è stato presentato da poco ed è uno smartphone votato alle foto con una scocca leggera e dimensioni compatte. Pixel 5 presenta due fotocamere da 12 MP e 16 MP, video in 4K a 60fps e connettività 5g. Pixel 5 non è disponibile in Italia, è in vendita in UK,Francia e Germania al prezzo di 629 euro o poco più.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro è l’ex top di gamma della casa di Cupertino. Apple è una delle poche aziende a proporre due tipologie di dispositivi di fascia alta, una versione normale e compatta ed una Max. Apple ha puntato in maniera importante sul comparto fotografico, introducendo ben tre fotocamere posteriori: sensore principale, teleobiettivo (zoom ottico 2X) ed un sensore grandangolare. Il punto di riferimento attuale del mondo iOS è lui. Il prezzo è abbastanza alto e proibitivo per molti, nella variante da 256 GB costa circa 1360 euro.

iPhone 12

iPhone 12 Pro è il top di gamma 2020 di Apple che anche quest’anno propone un dispositivi di fascia alta con un display da 6,1 pollici. iPhone 12 è caratterizzato dalla connettività 5G e dal nuovo soc A14. Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori: sensore principale e un sensore grandangolare. I prezzi partono da 939 euro per la variante da 64 GB.

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini è il prodotto più importante di questa guida. È il dispositivo più compatto, pesa solo 130 grammi ed ha una diagonale del display da 5,4 pollici. iPhone 12 Mini è il dispositivo più piccolo e più potente presente sul mercato. Ha lo stesso hardware di iPhone 12 e 12 Pro ma con una dimensione insolita per il mercato odierno. iPhone 12 Mini è caratterizzato dalla connettività 5G e dal nuovo soc A14. Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori: sensore principale e un sensore grandangolare. I prezzi partono da 839 euro per la variante da 64 GB.

Huawei P30

Huawei P30 è un top di gamma del 2019 ma riesce ancora a regalare prestazioni equivalenti agli ultimi top di gamma. Le dimensioni sono abbastanza contenute grazie ad un display OLED da 6,1 pollici. Il comparto fotografico è davvero eccellente. Gli scatti sono ottimo grazia alla tripla cam posteriore. Huawei P30 è un dispositivo del 2019 ed è possibile trovarlo ad un prezzo che si aggira intorno ai 500 euro, un assoluto best Buy in questa fascia.

Samsung Galaxy S20

Samsung continua con l’ottima strategia di realizzare uno smartphone top di gamma ergonomico e compatto. È sicuramente un dispositivo comodo da impugnare, compatto e leggero. Sul fronte hardware non manca davvero nulla: dispositivo impermeabile, display superAMOLED da 120hz, video in 4K e foto eccellenti in ogni contesto. Samsung Galaxy S20 si trova posizionato nella fascia dei 600 euro nei vari stori fisici e online.

Huawei P40

Huawei P40 è stato recensito qualche mese fa e la caratteristica principale che abbiamo apprezzato maggiormente è stata proprio la sua compattezza. Si tratta di un dispositivo con il miglior hardware del 2020 racchiuso in un corpo compatto con un display da 6,1 pollici. Huawei P40 è dotato di un sistema con tre fotocamere: un sensore principale da 50 megapixel, una grandangolare da 16 megapixel e una terza da 8 megapixel zoom 3x.

Nella recensione ci è piaciuto tantissimo, a partire dall’hardware con il suo Kirin 990, dal display flat con una diagonale contenuto, dall’eccezionale ergonomia e della sua compattezza, dall’autonomia che può arrivare anche a due giorni di utilizzo.

Huawei P40 si trova posizionato nella fascia dei 600 euro nei vari stori fisici e online.

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 è uno dispositivo di fascia media, si posiziona intorno ai 250 euro e riesce ad offrire tutto ciò che desidera un utente medio. Rispetto all’A40 dello scorso anno è più grande di qualche mm ma rimane compatto ed ergonomico grazie ad un display da 6,1 pollici.

Uno smartphone che si riesce ad usare con una mano grazie alle ottimizzazioni della One UI. Il processore è un Mediatek Helio P65, le prestazioni generali sono sufficienti ma non possiamo definirlo uno smartphone reattivo, complice anche la One UI. Buono anche il comparto fotografico composto da 3 camere:48 Mp + 8 Mp + 5 Mp .

Samsung Galaxy A41 si trova posizionato nella fascia dei 200 euro nei vari store fisici e online.

