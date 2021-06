Le nostre guide dedicate ai pc gaming si arricchiscono con l’ultimo componente essenziale per mantenere ben funzionante il proprio sistema.

Stiamo parlando delle migliori ventole PC, sia per raffreddamento di CPU e GPU che per un corretto riciclo d’aria all’interno del proprio case.

Visto la fascia di prezzo relativamente contenuta, per la tipologia di componente, vi suggeriamo di non risparmiare sulle ventole, al contrario è meglio investire qualche euro in più ed essere sicuri che il vostro sistema sia ben ventilato e il vostro hardware al sicuro dal surriscaldamento.

Troverete nella nostra guida due consigli per le ventole del case, due proposte per il raffreddamento CPU tradizionale e tre soluzioni AIO (all in one) per il raffreddamento a liquido.

Come scegliere le Migliori ventole PC

Prima di scegliere le migliori ventole PC, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima di inoltrarci nella guida.

Quante tipologie di ventole PC esistono?

Inizialmente possiamo dividere le ventole per PC in due macro aree: per il case e per i componenti. Successivamente esse possono essere categorizzate come ventola tradizionale o facente parte di un sistema di raffreddamento a liquido.

Il raffreddamento a liquido è più efficiente di un sistema a ventola tradizionale?

Il principio è lo stesso. Se prendiamo in esempio la CPU, la piastra a contatto con il componente trasmette il calore attraverso il dissipatore, che a sua volta utilizza la ventola per raffreddarsi. La differenza sta nel mezzo di trasmissione del calore: in metallo per la soluzione tradizionale o a liquido per l’altra.

Quindi quale sistema consigliate per il raffreddamento del PC?

Dipende dal proprio case. Ci sono numerosi fattori che incidono sulla scelta del dissipatore, uno su tutti lo spazio a disposizione.

Quali sono le caratteristiche da guardare prima di scegliere le migliori ventole PC?

Ovviamente i dati da tenere in considerazione sono molti, i più importanti sono la quantità di rumore prodotto, l’ eventuale velocità regolabile e ovviamente le dimensioni.

Come faccio a capire se le ventole sono a velocità regolabile?

Per sapere se le migliori ventole del PC hanno la velocità regolabile è necessario controllare la presenza della sigla PMW (Pulse Width Modulation) che determinano la capacità o meno di essere regolate automaticamente dalla scheda madre. Tutte le più recenti schede madri posseggono questa tipologia di connettori.

Quanto devo spendere per acquistare le migliori ventole PC?

Le migliori ventole PC fortunatamente non sono un prodotto troppo oneroso. Per i modelli tradizionali si riesce ad avere un buon prodotto con prezzi a partire dai 10/15 €. Per quanto riguarda le soluzioni a liquido AIO si parte da un minimo di 50 € indicativi.

Quali sono le differenze nell’utilizzo di una ventola tradizionale rispetto una a liquido?

Sostanzialmente nessuno, ambedue svolgono bene il loro lavoro. L’unica differenza che può essere rilevata è quella del rumore dato dalla dimensione effettiva della ventola. Una più piccola dovrà ruotare più velocemente di una con dimensioni maggiori per spostare lo stesso quantitativo d’aria, pertanto risulterà più rumorosa rispetto all’altra.

Perché nelle soluzioni a liquido vedo collegate due o più ventole?

Tanto più sono grandi le dimensioni del condensatore, ossia la parte metallica alla quale sono collegate le ventole, maggiore sarà la capacità del sistema di raffreddamento e pertanto tenere basse le temperature di esercizio. Una soluzione a più ventole offre, oltre a un maggiore “potenza” termica un minor rumore di esercizio a parità di sforzo pertanto una soluzione multi-ventola, quando possibile, è consigliata.

Quali sono i brand più famosi per i sistemi di raffreddamento?

Tra i più importanti abbiamo sicuramente Arctic, Corsair, Cooler Master, Noctua e molti altri. Essendo un componente non troppo dispendioso sono presenti sul mercato una moltitudine di soluzioni sia di brand famosi che un’infinità di marchi sconosciuti.

Migliori ventole PC

Economiche e complete

ARCTIC P12 PMW

ARCTIC con il modello P12, disponibile in diverse combinazioni di colori, offre una soluzione economica e innovativa ai problemi di surriscaldamento del proprio PC desktop.

Queste ventole sono progettate per spostare silenziosamente flussi d'aria calda all'esterno, o aspirare aria fresca all'interno a seconda delle necessita, in maniera professionale e continuativa.

La presenza di più modelli (Silent, PMW, non PMW, semi passiva e RGB) denotano la versatilità di questo modello mantenendo estremamente competitivo il proprio prezzo di vendita.

Controllo e RGB

Corsair LL120 RGB PWM

Questo modello di ventole Corsair è caratterizzato dalla presenza dì 16 LED RGB indipendenti, suddivisi tra due anelli luminosi separati, che offrono giochi di luce molto belli e appaganti.

La presenza del controllo PWM completo permette la regolazione dinamica della velocità delle ventole da 600 a 1.300 RPM per ridurre al minimo il rumore o massimizzare il flusso d'aria.

La tipologia delle ventole, a pressione statica, permette un miglior raffreddamento data la maggiore potenza di spinta dell'aria pertanto sono indicate anche per una installazione su di un radiatore. Disponibili in due dimensioni 120 x 120 mm e 140 x 140 mm.

Nella confezione da 3 è incluso nella confezione il Lighting Node Pro che permette di gestire e di sincronizzare gli effetti dell'illuminazione.

Soluzione completa per CPU

Cooler Master Hyper 212 RGB

Il raffeddamento ad aria hyper di Cooler Master è una soluzione giusta per mantenere sotto controllo le temperature del proprio processore.

Il sistema di raffreddamento Hyper 212 rgb black edition offre una semplice installazione e grandi prestazioni, risultando uno dei più completi della sua categoria grazie alla capacità di regolazione della velocità della ventola che oscilla tra 650 e2000 RPM.

Il coperchio superiore in alluminio e le fins in nero al nichel rendono il hyper 212 rgb black edition eleganza e alta qualità.

Compatabile con i seguenti socket:

AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Intel: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366

Perfetto ma occhio alle dimensioni

Noctua NH-D15 chromax.black

NH-D15 chromax.black è una versione a tema tutto nero del modello di punta Noctua NH-D15 dei dissipatori silenziosi di qualità premium per CPU.

Grazie al collaudato design del dissipatore a doppia torre e alle ventole PWM NF-A15, rimane fedele alla formula di successo di NH-D15, che gli consente di competere con le prestazioni dei radiatori ad acqua all-in-one mantenendo al contempo una silenziosità straordinaria.

Allo stesso tempo, la versione chromax.black con ventole e dissipatore di colore nero combina queste risorse con un look elegante e discreto.

Completato con il famoso sistema di montaggio multi-socket SecuFirm2 (attenzione alla compatibilità con la vostra scheda madre) e con la pasta termo conduttiva NT-H1 di Noctua, NH-D15 chromax.black è una scelta di lusso sia per gli overclocker che per gli appassionati di sistemi silenziosi che cercano un dissipatore di classe d’élite altrettanto affascinante quanto le sue prestazioni.

AIO dal prezzo contenuto

MasterLiquid ML240L V2 RGB

Coolermaster MasterLiquid ml240l v2 rgb ha un design aggiornato, ripreso dalla popolare serie masterliquid lite, con miglioramenti importanti e innovativi elementi del design.

La pompa aggiornata dell'ml240l v2 rgb di terza generazione è nettamente migliore di quella precedente attraverso una nuova concezione di cooler master, aumentando l'efficienza di raffreddamento complessiva del raffreddatore d'acqua AIO.

La superficie del radiatore è maggiore per accelerare la dissipazione del calore e per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento.

Infine, ml240l v2 rgb ora sfoggia le più recente ventole sickleflow 120 rgb con cuscinetto bearing superiore e pale ventola air balance 2.0 avanzate per prestazioni più silenziose senza compromettere il flusso d'aria o la pressione.

MasterLiquid ML240L V2 RGB Dimensioni : 277 x 119.6 x 27.2 mm

: Rumorosità : 8~27 dBA

: Raffreddamento a Liquido : 1

: RGB: 1 Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Dissipatore CPU a Liquido – Illuminazione Effetti Luminosi, Pompa 3a Generazione, Ottimo Radiatore e Due Ventole SickleFlow da 120 mm 76.39€ ► 96.98€ ► 116€ ► Vai alla scheda tecnica completa

Performante e bello da vedere

Corsair Hydro H100x

Il sistema di raffreddamento a liquido per CPU CORSAIR Hydro Series H100x offre prestazioni estreme ed è composto da due ventole da 120 mm CORSAIR SP e un radiatore da 240 mm, all'interno di un formato semplice ed essenziale.

Grazie alle ventole PWM in funzione tra 600 e 1.700 RPM, è facile passare dalle prestazioni a bassa rumorosità a quelle estreme quando necessario.

La nuovissima piastra di raffreddamento con ottimizzazione termica e il design della pompa a bassa rumorosità sono ospitati all'interno di una testata della pompa elegante e illuminata con LED bianchi, per garantire un tocco di brillantezza al tuo sistema.

Combinando gli elementi essenziali della CORSAIR Hydro Series e ottime prestazioni, il modello H100x mette a disposizione di tutti un raffreddamento estremo per CPU.

Il modello più venduto

NZXT Kraken X53 240mm

La serie di sistemi di raffreddamento Kraken X è la soluzione ideale per ogni processore grazie al raffreddamento più efficace, agli stupendi effetti visivi e all'installazione estremamente intuitiva.

Con l'interfaccia software CAM è possibile effettuare regolazioni di precisione per garantire prestazioni ottimali anche nelle sessioni di gioco più intense.

La nuova serie Kraken X è caratterizzata dagli stessi effetti luminosi personalizzabili, dalle stesse prestazioni e dalla stessa silenziosità delle generazioni precedenti, ma è dotata anche di connettore HUE 2 per ampliare le opzioni RGB.

I nuovi sistemi di raffreddamento a liquido con LED RGB Kraken X, con il coperchio ridisegnato e un anello LED a specchio infinito di maggiori dimensioni, garantiscono un'esperienza eccezionale e sono offerti con una garanzia di 6 anni.

Socket e CPU compatibili:

Intel : LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

Compatibilità con Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium/Celeron

AMD: AM4, sTRX4, TR4 (staffa Threadripper non inclusa)

Compatibilità con AMD Ryzen 7 / Ryzen 5 / Ryzen 3 / Ryzen 9 / Threadripper

In conclusione è possibile notare che, nel caso delle migliori ventole PC, è possibile trovare un prodotto interessante anche senza spendere un’esagerazione, con la simpatica presenza di led colorati per personalizzare il proprio setup.

Questa è solo una delle nostre guide per i componenti dei proprio PC desktop. Se oltre alle migliori ventole per PCstate cercando altri componenti potreste controllare :

Migliori Mouse gaming

Migliori Tastiere Gaming

Migliori monitor Gaming

Queste sono solo tre tra le nostre migliori guide per i computer gaming. Sul nostro sito potrete trovare molte altre guide agli acquisti in campo tecnologico come:

Miglior smartphone

Miglior notebook

Migliori cuffie True Wireless

Vi ricordiamo cheTechzilla.itè il vostro punto di riferimento nel mondo dell’elettronica con opinioni sincere e recensioni oneste.

Vi suggeriamo di inserire tra i preferiti questa pagina se state per acquistare nuove ventole per il raffreddamento del vostro PC gaming in quanto, la aggiorneremo con tutte le offerte del momento. Se volete una overture generale con tutte le migliori offerte su Amazon.it è possibile visitare questo link diretto dove troverete sicuramente le migliori ventole per il gaming, ideali per la vostra postazione

Per qualsiasi domanda o necessità, è possibile utilizzare il box dei commenti qui sotto, vi risponderemo appena possibile.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!