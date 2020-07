MIUI 12: quali smartphone riceveranno l’aggiornamento per primi?

La nuova MIUI 12 è stata annunciata ad Aprile e a breve arriverà sui primi dispositivi Xiaomi. Ovviamente non tutti gli smartphone avranno accesso alla nuova interfaccia utente per i propri dispositivi Xiaomi quindi in questo articolo cercheremo di capire quali saranno i primi smartphone Xiaomi ad essere aggiornati alla nuova MIUI 12.

Tra le novità ci sono ovviamente nuovi ritocchi all’interfaccia utente oltre ad un’occhio di riguardo per quanto concerne la privacy dei nostri dati sui dispositivi Xiaomi.

Oltre a questo tra le importanti novità prossime all’arrivo troviamo anche le finestre flottanti che migliorano il multitasking e la modalità Risparmio Batteria Ultra che consente di recuperare parecchie ore con energia in esaurimento.

Lista degli smartphone Xiaomi che riceveranno la MIUI 12

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9s

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1

POCO F1

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

POCO F2 Pro

POCO X2

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Redmi Note 7S

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MAX 3

Xiaomi Mi 8 Lite

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Quali novità porterà la MIUI 12?

Nuova interfaccia grafica

La MIUI 12 sarà ancora più minimalista e troveremo un nuovo icon pack: semplice, pulito e completamente animato. Anche le animazioni sono state riviste come ad esempio all’apertura di un’app, l’animazione partirà dall’icona corrispondente invece che dal centro dello schermo. Nell’immagine potete vedere come le nuove animazioni siano ovunque, rendendo l’esperienza complessiva più fluida e coerente e in linea con il nuovo linguaggio di Google.

Nuovo Control Center in stile iOS

Adesso il pannello che conteneva sia le notifiche che le impostazioni rapide nella barra delle notifiche è stato diviso in due.

Con uno swipe dal margine superiore sinistro si aprirà il pannello delle notifiche, mentre dal margine destro si visualizza il Control Center. Questa nuova disposizione dovrebbe migliorare l’utilizzo con una mano, ma sarà comunque possibile tornare al layout precedente.

Nuove Gestures di Android 10

Xiaomi ha deciso di adeguarsi alle gestures di navigazione standard di Android 10 e questo comprende anche l’App Switcher. Anche qui con un gesto verso sinistra o destra sulla barra di navigazione porterà l’utente all’applicazione precedente o successiva. Anche in questo caso, è possibile tornare ai classici tasti di navigazione dalle impostazioni di sistema nel caso non ci piacessero.

Super Wallpapers

Tra le novità più anticipate di questa MIUI ci sono i nuovi Super Wallpapers, cioè sfondi che cambiano “livello” in base al livello dell’interfaccia. Per ora, Xiaomi ha mostrato due pacchetti a tema Terra e Marte.

Pop-up view in stile Samsung

Con MIUI 12, ogni applicazione potrà essere ridimensionata e rimanere in primo piano, mantenendo le stesse funzioni di quando è aperta a schermo intero propeio come succede sui dispositivi Samsung. Al momento è limitato ad una sola app alla volta.

Gestione di privacy e permessi

Come anticipato prima, grande cura è stato riposto anche sul fattore sicurezza della nuova MIUI 12. Questo si traduce in un maggiore controllo sulla propria sicurezza.

Con MIUI 12 sarà più semplice disattivare gli annunci personalizzati e controllare quali permessi vengono utilizzati dalle app. Sarà anche possibile visualizzare una “cronologia” dei permessi, oltre a ricevere una notifica ogni volta che viene attivata la fotocamera o il microfono, e inviare un registro di chiamate e messaggi vuoto a tutte le app che lo richiedono.

“Focus Mode” – meno distrazioni

Come molti altri smartphone anche nella MIUI 12 troviamo la “Focus Mode”, seguendo i passi della “Zen Mode” di OnePlus o di HUAWEI. Questa modalità impedisce l’accesso a tutte le applicazioni per un periodo di tempo prestabilito, sarà possibile solo effettuare e ricevere chiamate.

Health App, anche senza fitness band

La nuova Health App concentra in un unico spazio i dati di Mi Fit, Google Fit e altri. L’app conterrà il numero di passi giornalieri, un registro del peso e anche un diario del ciclo. Inoltre, permetterà di tracciare il sonno anche senza fitness band, grazie al microfono a patto di tenere il dispositivo vicino al letto.

Mi Share viene esteso ad altri brand

Attualmente, Mi Share permette lo scambio di dati veloce tra dispositivi Xiaomi, esattamente come AirDrop per iOS. Con MIUI 12, Mi Share include anche Xiaomi, Vivo, Realme e Oppo e gli ultimi modelli di laptop Xiaomi.

Modalità Lettura

la Reading Mode della MIUI 12 offrirà la possibilità di visualizzare il display con una texture simile alla carta e delle tonalità degli elementi simili a quelle proposte dai display e-ink.

Inoltre sempre sono state scovate nuove opzioni per personalizzare la temperatura dei colori del display in modalità lettura, tra queste troviamo:

Colori pieni, che non implica alcuna riduzione della saturazione del colore

Colori chiari, che implica colori sbiaditi simili alla modalità di lettura Chromatic della OxygenOS

Bianco e nero, che non ha bisogno di descrizione.

Nota: queste funzioni di lettura non saranno disponibili al lancio della MIUI 12 ma in qualche build successiva.

Altre novità secondarie

Oltre alle novità principali, ci sono altre piccole implementazioni che rendono MIUI 12 un update da tenere d’occhio:

Dark Mode 2.0 – oscuramento “intelligente” dei wallpaper, adattamenti allo spessore dei font e al contrasto con lo sfondo;

– oscuramento “intelligente” dei wallpaper, adattamenti allo spessore dei font e al contrasto con lo sfondo; App Drawer – aggiunta del menù applicazioni, da aprire con uno swipe dal basso;

– aggiunta del menù applicazioni, da aprire con uno swipe dal basso; trasmissione dello schermo – miglioramenti al casting per trasmettere documenti, app, video e giochi;

– miglioramenti al casting per trasmettere documenti, app, video e giochi; Ultra risparmio della batteria – limitazione alle funzioni base, il 5% potrà durare fino a 5 ore.

Nuova Sunlight Mode, tra luminosità manuale e automatica

La Sunlight Mode sarà un’aggiunta molto comoda. Quando ci sarà luce molto intensa la luminosità verrà aumentata automaticamente, per poi tornare al livello impostato dall’utente.