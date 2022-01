Motorola ha annunciato che da oggi è possibile acquistare i nuovi dispositivi della famiglia G anche in Italia: stiamo parlando del nuovo moto g200 5G e del moto g51 5g che sono disponibili su Amazon e in determinati negozi fisici della grande distribuzione.

Come suggerisce il nome, entrambi sono dotati dello standard 5G ed entrambi utilizzano un SoC Qualcomm nello specifico il top gamma Snap 888+ 5G per il moto G200 e lo snap 480 Pro per il modello G51. Scopriamoli meglio da vicino a cominciare proprio dal Moto G200 5G.



Moto g 200 5G

moto g200 5G – Scheda Tecnica

Display : 6,8″ Max Vision, 144 Hz, FHD+ (1.080 x 2.460 pixel) | 396ppi, 20:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 89%

: 6,8″ Max Vision, 144 Hz, FHD+ (1.080 x 2.460 pixel) | 396ppi, 20:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 89% Chipset : Qualcomm Snapdragon 888+

: Qualcomm Snapdragon 888+ GPU : Adreno 660

: Adreno 660 RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel (f/1.9, 2.1μm) | Ultra Pixel Grandangolo : 13 megapixel (f/2.2, 1.12μm) | 120° | Macro Vision | minimum 3cm focus distance Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel (f/2.2, 1.0um) | Quad Pixel technology

: 16 megapixel (f/2.2, 1.0um) | Quad Pixel technology Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz | 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 3.1)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4 GHz | 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 3.1) Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 168,07 x 75,53 x 8,89 mm

: 168,07 x 75,53 x 8,89 mm Peso : 202 grammi

: 202 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W Confezione: caricatore incluso



Come abbiamo visto il cuore pulsante del Moto G200 è lo Snapdragon 888 + 5G Mobile Platform ottimizzato per il gaming. Tutto questo è alimentato da Snapdragon Elite Gaming che rende disponibile sul mobile i livelli di gioco tipici del desktop con una resa grafica più rapida del 20%, velocità senza pari con connettività 5G e Wi-Fi 6E 3 mobile più veloce del settore.

La piattaforma mobile Snapdragon abilita anche la più avanzata esperienza audio

wireless: Con Qualcomm Snapdragon Sound è possibile beneficiare di musica ad alta risoluzione, chiamate vocali cristalline e intrattenimento senza lag .

Motorola ha anche collaborato con Dolby per ricevere la certificazione Dolby Atmos 4 in moto g 200 5G.





Spostandoci sul comparto fotografico troviamo invece una fotocamera principale da 108Mp. Inoltre troviamo la tecnologia binning Ultra Pixel che offre una sensibilità in condizioni di scarsa luminosità 9 volte migliore, combinando pixel 9 volte più grandi in uno solo.

moto g 200 5G è dotato anche di un altro sensore che offre ultra-grandangolo e Macro Vision, mentre il sensore di profondità opera con la fotocamera principale per sfocare automaticamente lo sfondo.

Sul piano dei video il moto g 200 5G è in grado di registrare video di qualità 8K ed inoltre troviamo le funzionalità Ready For che permettono di collegare il telefono a uno schermo più grande per ottenere un’esperienza ancora più coinvolgente tramite cavo, in modalità wireless o PC.

Prezzo e disponibilità

moto g 200 5G è disponibile su Amazon, nel colore Stellar Blue, con configurazione

8/128GB al prezzo di 599,90 euro.

[o Motorola moto g200 (5G, fotocamera 108 MP, video 8K, batteria 5000 mAH, 8/128 GB, Display 6.8" FHD+ 144Hz, NFC, Dual SIM, Android 11), Blue [Esclusiva Amazon] € 489.9

€ 529.9 [-8%] venduto da

Motorola moto g51 5G

moto g51 5G – Caratteristiche Tecniche

Display : 6,8″ Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 20:9 , LCD | 120Hz refresh rate

: 6,8″ Max Vision, FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) | 20:9 , LCD | 120Hz refresh rate Chipset : Qualcomm Snapdragon 480 Pro

: Qualcomm Snapdragon 480 Pro RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 128 GB, espandibile tramite microSD

: 128 GB, espandibile tramite microSD Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (f/1.8, 0.64μm) | 1/2.76″ optical format Grandangolo : 8 megapixel (f/2.2, 1.12um) | depth | 118° Macro : 2 megapixel (f/2.4, 1.75um)

: Fotocamera anteriore : 13 megapixel (f/2.2, 1.12um)

: 13 megapixel (f/2.2, 1.12um) Reti : dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

: dual SIM, 5G: NR sub-6GHz | 4G: LTE (Cat20) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0)

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Type-C port (USB 2.0) Audio : speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie

: speaker Dolby Atmos, jack per le cuffie Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 170,47 x 76,54 x 9,13 mm

: 170,47 x 76,54 x 9,13 mm Peso : 208 grammi

: 208 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 10W Confezione: Caricabatteria incluso

moto g51 5G è un dispositivo caratterizzato da undisplay da 6,8″ Full HD+ con refresh rate di 120Hz, un potente sistema a tripla fotocamera ed una batteria che consente operatività per tutto il giorno.

Come abbiamo visto all’inizio al suo interno troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 480 Pro. A livello fotografico troviamo un sensore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel che permette di effettuare scatti super definiti in qualsiasi condizione di luce.

Troviamo poi un sensore avanzato offre un obiettivo ultra-grandangolare da 118º, unito alla possibilità di sfocare automaticamente lo sfondo per ritratti dall’aspetto professionale.

La fotocamera Macro Vision dedicata si avvicina molto di più ai soggetti, in modo da vedere i più piccoli dettagli che si perderebbero con un obiettivo standard.



Prezzo e disponibilità

moto g 51 5G è disponibile, nel colore Indigo Blue, con configurazione 4/128GB al

prezzo di 279,90 euro.

