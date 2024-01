MSI presenta al CES 2024 numerosi nuovi notebook con funzionalità AI e la sua prima console portatile

Tre nuovi gaming laptop con un ampio display da 18”, in grado di offrire performance al top sia con i giochi sia con l’AI, diversi nuovi notebook per la produttività e per i professionisti della creatività, nonché la prima console portatile dell’Azienda rappresentano le principali novità in ambito mobile che MSI porta a Las Vegas.