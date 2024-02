OPPO al Mobile World Congress 2024 ha presentato l prototipo dei suoi nuovi occhiali per la realtà assistita, gli OPPO Air Glass 3. Questi occhiali, che accedono al modello AndesGPT di OPPO tramite uno smartphone, offrono agli utenti un’esperienza rivoluzionaria basata sull’intelligenza artificiale. Con anni di esperienza tecnica nel campo dell’IA, OPPO ha istituito l’OPPO AI Center per esplorare una vasta gamma di prodotti e funzionalità orientate all’utente.

Portare l’IA più vicino agli utenti con gli OPPO Air Glass 3

Gli OPPO Air Glass 3 sono progettati per avvicinare gli utenti alle esperienze dell’IA in modo leggero e intuitivo. Grazie alla capacità di elaborare dati complessi, come testo, immagini, video e audio, l’IA multimodale offre nuove possibilità di interazione vocale e visiva. Con un peso di soli 50 grammi, gli OPPO Air Glass 3 sono dotati di una guida d’onda in resina auto-sviluppata con un indice di rifrazione di 1,70 e un display ad alta luminosità, offrendo un’esperienza simile a quella di un normale paio di occhiali.

Gli OPPO Air Glass 3 supportano l’interazione tattile e vocale, consentendo agli utenti di controllare facilmente funzioni come la riproduzione musicale, le chiamate vocali e la visualizzazione di informazioni. Dotati di tecnologia a campo sonoro inverso e design acustico integrato, offrono un’eccezionale qualità audio e una maggiore protezione della privacy.

Il futuro dell’IA con OPPO AI Center

L’IA è da tempo un’area chiave per OPPO, che ha recentemente istituito l’OPPO AI Center per concentrare le risorse aziendali sulla ricerca e lo sviluppo dell’IA. Con oltre 3.160 brevetti globali relativi all’IA depositati entro il 2023, OPPO si impegna a portare gli avanzamenti dell’IA a tutti gli utenti. Entro il 2024, i prodotti OPPO in Europa saranno dotati di avanzate capacità di IA generativa, segnando un ulteriore passo avanti nell’innovazione tecnologica.

Collaborazione per un ecosistema IA maturo

OPPO si impegna a promuovere un ecosistema IA maturo attraverso la collaborazione con partner globali. Al MWC di quest’anno, OPPO si unisce a AlpsenTek e Qualcomm per presentare gli sviluppi della collaborazione nell’uso di tecnologie di rilevamento di visione ibride con il nuovo algoritmo AI Motion. Questa integrazione tecnologica apre nuove possibilità nell’acquisizione di immagini e video, portando l’innovazione tecnologica a nuovi livelli.

Concludendo, gli OPPO Air Glass 3 rappresentano un passo avanti nell’evoluzione della realtà assistita, portando l’IA più vicino agli utenti in modo leggero, intuitivo e avanzato.

OPPO ha grandi piani per l’Europa

OPPOcelebra quest’anno il suo20º anniversario, che coincide anche con il settimo anno della sua presenza in Europa. Sin dal lancio della rivoluzionaria serieFind Xnel 2018,OPPOè diventata un attore chiave nei mercati europei dell’elettronica di consumo e del5G. Il marchio ha costruito un solido seguito e una stretta connessione con i consumatori locali, collaborando con eventi prestigiosi comeWimbledon,Roland-Garros, laUEFA Champions LeagueeParis Photo.

“L’Europa è sempre stata fondamentale per OPPO,” ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OPPO Europe. “La nostra missione rimane quella di offrire i migliori prodotti agli utenti europei. Siamo qui per restare, offrendo più scelta nel mercato degli smart device.”

Il24 gennaio 2024,OPPOha raggiunto un accordo globale dicross patent licensingconNokia, che comprende brevetti essenziali per gli standard nel5Ge altre tecnologie di comunicazione cellulare. Come parte del suo impegno a lungo termine verso il mercato europeo,OPPOha annunciato oggi che i loro prodotti saranno ancora una volta ampiamente disponibili in tutta Europa.

“Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo visto una crescente domanda e forti aspettative da parte dei consumatori dell’UE, che cercano l’esperienza offerta daOPPO, come la fotografia tramite smartphone leader del settore,”ha sottolineatoBingo Liu.“Con tutto il sostegno ricevuto, il team diOPPO Europeè più determinato che mai a fornire ai consumatori prodotti innovativi e un servizio senza pari.”

Durante ilMWC,OPPOha anche annunciato che l’azienda formerà un’alleanza strategica triennalecon il gruppoTelefónica, fornendo ulteriore supporto alla crescita diOPPOnei mercati globali, in particolare in Europa.

Recenti dati di Canalys mostrano che OPPO ha mantenuto la sua posizione di quarto marchio di smartphone più grande al mondo nel 2023. Per inaugurare l’era degli smartphone AI, OPPO ha rivelato l’arrivo delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa sui suoi prossimi prodotti in Europa nel 2024, portando sempre più utenti a vivere un’esperienza smart alimentata dall’AI.

