Nel panorama dei dispositivi tecnologici, Nothing Phone (2) si distingue per le sue evidenti migliorie. Particolarmente rilevante è il sistema di strisce LED, noto come “Glyph”, che ora presenta un design arricchito con ulteriori interruzioni, offrendo una gamma più ampia di funzionalità. Inoltre, il vetro posteriore si presenta ora con una leggera curvatura ai bordi, conferendo un tocco di eleganza al dispositivo.

Ma le novità non si fermano solo all’aspetto estetico. Il nuovo Nothing Phone (2) vanta anche una cornice più sottile, realizzata al 100% in alluminio riciclato. Le sue dimensioni, pari a 162.1 x 76.4 x 8.6 mm, rendono questo smartphone comodo da tenere in mano, nonostante il peso di 201.2 grammi. Inoltre, la certificazione IP54 ne garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere. Nella sua continua ricerca di perfezionamento, Nothing ha anche ottimizzato le componenti interne per ridurre al minimo gli spazi tra di esse.

Approfondendo il sistema Glyph, possiamo notare che la striscia LED centrale, precedentemente unica nel Nothing Phone (1), è ora suddivisa in sei parti distinte. Inoltre, la sezione che circonda le fotocamere è stata divisa in due. Questo significa che il Nothing Phone (2) vanta ben 33 zone LED indipendenti, che possono essere illuminate in modo ritmico attraverso l’apposita interfaccia nelle impostazioni o utilizzando l’app Glyph Composer. Quest’ultima consente di creare suonerie personalizzate, sincronizzate con l’illuminazione dei LED, utilizzando sequenze sonore personalizzate.

Un’altra caratteristica degna di nota è la funzione Essential Notifications, che permette di assegnare una porzione dei LED alle notifiche di app specifiche. In questo modo, l’utente può identificare immediatamente l’origine delle notifiche ricevute. Inoltre, il sistema Glyph può essere integrato anche con applicazioni di terze parti, offrendo un’esperienza ancora più personalizzata.

Per quanto riguarda lo schermo, il Nothing Phone (2) è dotato di un display OLED LTPO flessibile da 6.7 pollici, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass. La risoluzione di 2412×1080 pixel e la densità di 394 ppi assicurano un’ottima qualità visiva. Il supporto HDR10+ e SGS Low Blue Light consentono una visione più coinvolgente, mentre la luminosità di picco HDR di 1600 nits (1000 all’aperto) garantisce una perfetta leggibilità anche in ambienti luminosi. Inoltre, la frequenza di aggiornamento variabile adattiva da 1Hz a 120Hz e il touch sampling rate di 240Hz contribuiscono a una fluidità di utilizzo senza precedenti.

Passando al comparto hardware, come ampiamente anticipato, Nothing Phone (2) è equipaggiato con il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, prodotto da TSMC con un avanzato processo produttivo a 4nm. La GPU Adreno 730 offre prestazioni grafiche di alto livello. A questo SoC si affianca un processore HTP V69 4xHVX di seconda generazione, completando una potente combinazione di componenti. Riguardo alla memoria, sono disponibili tre opzioni: 8GB di RAM con 128GB di storage, 12GB di RAM con 256GB di storage o 12GB di RAM con 512GB di storage.

Nothing Phone (2) si rivela dunque un dispositivo all’avanguardia, che unisce un design affascinante a caratteristiche tecniche di alto livello. Il suo sistema Glyph, le sue prestazioni potenti e il display di qualità lo posizionano come una scelta interessante per gli appassionati di tecnologia in cerca di un’esperienza innovativa.

Presenta inoltre un sistema operativo Nothing OS 2.0 rinnovato, radicato nell’utilità e progettato per ridurre le distrazioni, offrendo al contempo un’esperienza veloce e fluida e incarnando l’estetica unica di Nothing. Alimentato dalla piattaforma mobile top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, Phone (2) offre l’esperienza smartphone più premium di Nothing fino ad oggi, vantando una potente doppia fotocamera da 50 MP con algoritmi avanzati per fotografie realistiche e uno straordinario display OLED LTPO da 6,7 pollici.

SCHEDA TECNICA

display : flexible OLED LTPO 6,72″ FHD+, frequenza di aggiornamento adattiva 1-120Hz, profondità di colore a 10 bit, luminosità pixel di picco HDR 1600 nits, Corning Gorilla Glass

: flexible OLED LTPO 6,72″ FHD+, frequenza di aggiornamento adattiva 1-120Hz, profondità di colore a 10 bit, luminosità pixel di picco HDR 1600 nits, Corning Gorilla Glass piattaforma mobile : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm GPU : Adreno 730

: Adreno 730 memoria RAM/ROM: 8GB RAM + 128 GB 12GB RAM + 256 GB 12GB RAM + 512 GB

RAM/ROM: OS : Nothing OS 2 basato su Android 13 con 3 anni di major update, 4 anni aggiornamenti di patch di sicurezza

: Nothing OS 2 basato su Android 13 con 3 anni di major update, 4 anni aggiornamenti di patch di sicurezza fotocamere : anteriore : 32MP Sony IMX615 posteriori : 50MP principale Sony IMX890 50MP ultra grandangolare Samsung ISOCELL JN1

: connettività : 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth v5.3, NFC con supporto Google Pay, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth v5.3, NFC con supporto Google Pay, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO sensori : impronte digitali in-display, luce ambientale anteriore e posteriore, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, prossimità

: impronte digitali in-display, luce ambientale anteriore e posteriore, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, prossimità batteria : 4.700mAh con ricarica a 45W PPS, cavo di ricarica con plug trasparenti, ricarica wireless 15W, ricarica inversa 5W

: 4.700mAh con ricarica a 45W PPS, cavo di ricarica con plug trasparenti, ricarica wireless 15W, ricarica inversa 5W audio : due speaker stereo, 3 microfono high-definition

: due speaker stereo, 3 microfono high-definition Dimensioni : 162.1 mm x 76.4 mm x 8.6 mm

: 162.1 mm x 76.4 mm x 8.6 mm Peso : 201.2 grammi

: 201.2 grammi altro: certificazione IP54, Glyph Interface con 33 zone individuali, Haptic touch motor

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Nothing Phone (2)sarà in prevendita dal 17 luglio e disponibile dal 21 luglioin tre versioni e due varianti di colore.

Il prezzo della versione 12GB RAM + 512 GB è di 849,90 euro

è di Il prezzo della versione 12GB RAM + 256 GB è di 729,90 euro

è di Il prezzo della versione8GB RAM + 128 GBè di679,90 euro

Phone (2) è disponibile sia in bianco che in grigio scuro, con tre varianti tra cui scegliere: 8GB/128GB (679€), 12GB/256GB (729€), 12GB/512GB (849€).

In Italia gli utenti avranno la possibilità di essere tra i primi al mondo ad acquistare Phone (2) in alcuni specifici negozi WINDTRE, oltre a ottenere alcuni vantaggi e offerte esclusivi disponibili in base all’ordine di arrivo

