nubia annuncia oggi i suoi smartphone da gaming Red Magic 8 Pro e Pro+ con il modello standard che ha una batteria da 6000 mAh e supporta la ricarica rapida da 80W, mentre il Plus ha una capienza da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 165W.

Le differenze tra i due modelli si possono trovare infatti nel taglio della batteria e nella velocità di ricarica, oltre che nella dotazione RAM. Il resto è identico per tutti e due i modelli.

Specifiche Tecniche

Red Magic 8 Pro e 8 Pro+ hanno un display AMOLED da 6.8″ con risoluzione FHD+, 400PPI, refresh rate a 120Hz e luminosità di picco pari 1.300nits. La fotocamera frontale è da 16 megapixel ed è integrata direttamente sotto al display. Sul retro troviamo invece tre fotocamere con un sensore principale Samsung ISOCELL GN5 da 50 megapixel da 1/1,57” con pixel da 1,0μm, fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2MP.

Al suo interno troviamo il top per il gaming: il processore è lo Snapdragon 8 Gen 2 che supporta anche il Raytracing, affiancato dal chip proprietario Red Magic R2 che si occupa di migliorare l’esperienza del gioco ad esempio dal punto di vista della latenza e di audio di gioco. Red Magic 8 Pro ha poi 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria mentre Red Magic 8 Pro+ arriva ( solo in Cina per ora) con 12 o 16GB di RAM e 256, 512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.0.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Red Magic 8 Pro e 8 Pro+ saranno in vendita già da domani 28 Dicembre per il mercato Cinese e presto arriveranno anche per il mercato occidentale. Attualmente i prezzi sono:

REDMAGIC 8PRO 8-128 GB: 3.999 yuan (circa 540 euro)

REDMAGIC 8PRO 8-256 GB: 4.399 yuan (circa 594 euro)

REDMAGIC 8PRO 12-256 GB: 4.799 yuan (circa 649 euro)

REDMAGIC 8PRO Deuterium Transparent Edition (12 – 256 GB): 4.999 yuan (circa 676 euro)

REDMAGIC 8PRO+ 12-256 GB: 5.199 yuan (circa 703 euro)

REDMAGIC 8PRO+ 16-512 GB: 5.799 yuan (circa 784 euro)

REDMAGIC 8PRO+ Deuterium Transparent Edition (12-256 GB): 5.399 yuan (circa 730 euro)

REDMAGIC 8PRO+ Deuterium Transparent Edition (16-512 GB): 5.999 yuan (circa 811 euro)

REDMAGIC 8PRO+ Deuterium Transparent Edition (16 GB – 1 TB): 6.999 yuan (circa 946 euro)



