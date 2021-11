Acer Vero è la nuova linea di PC green che include il laptop consumer Acer Aspire Vero e il laptop per uso professionale Acer TravelMate Vero. Dai PC alle periferiche, i dispositivi Vero condividono nella loro progettazione un approccio green che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di materiali plastici Post-Consumer Recycled (PCR) e packaging riciclabile.

I PCR sono realizzati con plastica riciclata da materiali di scarto provenienti da strutture domestiche, commerciali, industriali e pubbliche. I rifiuti post-consumer rappresentano il più grande flusso di materiali di scarto al mondo e qualsiasi sforzo per ridurre questo flusso permette di ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente.

Poiché la sostenibilità riguarda sia i materiali con cui è realizzato un prodotto sia il modo in cui questo è utilizzato e smaltito, i dispositivi Acer Vero sono appositamente progettati per essere facili da smontare, semplificando così i processi di riparazione e aggiornamento oltre ad aumentare la durata del loro ciclo di vita.

Il laptop green Acer Aspire Vero

Oltre a essere un computer di grande stile, Acer Aspire Vero (AV15-51) è un esempio tangibile dell’impegno di Acer verso una maggiore sostenibilità. La scocca è composta al 30% da materiali PCR che consentono una riduzione del 21% nelle emissioni di CO 2 legate alla produzione di questo componente. Anche i tasti contengono il 50% di PCR, mentre l’originale packaging riciclabile al 100% può essere utilizzato come sostegno per il laptop.

Una progettazione particolarmente attenta aiuta a ridurre gli sprechi rendendo tanto il prodotto quanto i suoi componenti facili da smontare, riparare, aggiornare e riciclare. Non ultimo, grazie al nuovo sistema operativo Window 11, Acer Aspire Vero è anche incredibilmente semplice da usare.

Con un display IPS FHD da 15,6 pollici riciclabile al 99%, il dispositivo è basato su processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, grazie ai quali gli utenti possono fare affidamento su prestazioni di alto livello a vantaggio della loro produttività. Quando il PC lavora su carichi meno intensi, il nuovo software VeroSense di Acer offre agli utenti la possibilità di selezionare una modalità d’uso ottimizzata per l’efficienza energetica e una maggiore durata della batteria. Funzionalità quali la connettività Wi-Fi 6, una porta USB Type-C e due porte USB Type-A facilitano un’esperienza d’uso più affidabile, mentre Acer TrueHarmony e Acer PurifiedVoice, con riduzione dei rumori ambientali basata su AI, consentono di effettuare videoconferenze con un audio cristallino.

Per completare l’esperienza green di Acer Vero sono disponibili inoltre gli accessori eco Macaron Vero Mouse (AMR020), Vero Mousepad (AMP 120/AMP121) e la custodia Vero Sleeve (ABG 131/ABG132).

Il laptop green Acer TravelMate Vero

Acer TravelMate Vero (TMV 15-51) è un laptop eco-friendly rivolto alle aziende più attente alle pratiche ecosostenibili.

È dotato di processore Intel Core i7 di undicesima generazione, di 16 GB di memoria DDR4 e di un SSD da 1TB, caratteristiche che lo rendono più che adeguato a sostenere carichi di produttività particolarmente gravosi, oltre a essere protetto da misure di sicurezza impeccabili.

Un Discrete TPM (Trusted Platform Module) fornisce gli elevati livelli di sicurezza e gestibilità che le aziende si aspettano, mente l’alloggiamento per i Kensington assicura la protezione fisica dei dati. Gli utenti di TravelMate Vero possono, inoltre, affidare la loro sicurezza ad Acer ProShield Plus, una soluzione all-in-one con funzioni di cifratura, decifratura e autenticazione biometrica attraverso un’applicazione di riconoscimento facciale simile a quella di Windows 11 Pro.

Questa versione di TravelMate Vero consente alle aziende di personalizzare il logo di avvio del laptop, inserendo nel dispositivo il brand dell’azienda e contribuendo a rafforzarne l’identità. Questo è possibile grazie a funzionalità disponibili in Acer Commercial BIOS, che consente anche di bloccare o effettuare il rollback del BIOS, di aggiornarla anche su piattaforme non Windows e di potenziare ulteriormente la sicurezza del sistema attraverso l’infrastruttura CHIPSEC.

Come parte della linea di prodotti Vero di PC green, TravelMate Vero utilizza il 30% di materiali plastici PCR nello chassis, è progettato per essere riparato e potenziato con facilità e viene consegnato con un packaging riciclabile al 100%.

Il desktop green Acer Veriton Vero Mini

Acer Veriton Vero Mini (VVN4690G) è un mini PC eco-friendly progettato per offrire, in un tower compatto e personalizzabile, le prestazioni necessarie ad un utente professionale per rispondere alle sue specifiche esigenze lavorative. Disponibile nelle dimensioni di uno, due e tre litri, presenta diverse opzioni in termini di drive, storage e porte. La dimensione contenuta consente di inserire il dispositivo in uno zaino o applicarlo al retro di un monitor con attacco VESA in modo da liberare spazio sulla scrivania.

Veriton Vero Mini è dotato di processori fino ai più recenti Intel Core vPro e di strumenti di gestione dedicati quali Acer Office Manager e Acer Control Center, che consentono all’IT aziendale di gestire con facilità l’intera flotta di PC aziendali.

Lo chassis ventilato del dispositivo è realizzato al 25% in materiali plastici PCR e il mini PC viene consegnato in scatole riciclabili al 100%.

Il monitor green Acer Vero BR277

Un ulteriore esempio dell’impegno di Acer nei confronti dell’ambiente è il monitor FHD Acer Vero BR277 realizzato in materiali plastici PCR per oltre il 50% con le certificazioni green ENERGY STAR, TCO e EPEAT. Per favorire il comfort di utilizzo, il monitor è fornito con il sostegno Acer Ergostand che ne consente la rotazione sui tre assi cartesiani oltre alla regolazione in altezza per ottenere un angolo visivo ottimale; la tecnologia Acer VisionCare aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il display ComfyView presenta un pannello antiriflettente e flickerless la cui luminosità può essere ridotta fino al 15%, una misura notevolmente inferiore rispetto ad altri monitor disponibili sul mercato; infine, Acer BlueLightShield riduce notevolmente l’esposizione alla luce blu dell’utente. Il monitor è consegnato in un packaging riciclabile al 100%.

Acer Earthion

Il culmine di più di un decennio di lavoro svolto da Acer nel campo della sostenibilità è rappresentato dalla piattaforma Earthion, che riunisce i migliori contributi dell’azienda, dei partner, dei dipendenti e degli utenti nell’affrontare con soluzioni innovative le sfide associate alla riduzione dell’impatto ambientale.

A oggi il Gruppo Acer ha raggiunto l’obiettivo che si era prefisso per il 2020, riducendo del 60% le proprie emissioni di carbonio a livello globale. In qualità di membro di RE100, Acer sta ora lavorando attivamente per approvvigionarsi esclusivamente di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2035.

Prezzi e disponibilità

Acer Aspire Vero (AV15-51) è disponibile in Italia da ottobre a partire da un prezzo indicativo di € 799,00.

Acer TravelMate Vero (TMV15-51) sarà disponibile in Italia dal primo trimestre 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 919,00.

Il monitor Acer Vero BR277 sarà disponibile in Italia dal prossimo marzo a partire da un prezzo indicativo di € 299,00.

Il mouse Macaron Vero (AMR020) sarà disponibile in Italia a febbraio 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 24,90.

Vero Mousepad (AMP120 /AMP121) sarà disponibile in Italia a febbraio 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 19,90. Vero Ecosleeve (ABG131 / ABG132) sarà disponibile in Italia a febbraio 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 24,90.

