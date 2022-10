One Piece Odyssey torna a far parlare di se con un nuovo trailer incentrato sul regno di Alabasta e sui suoi personaggi iconici come la principessa Vivi.

L’avventuroso viaggio dei nostri famosi pirati li porterà attraverso un mondo fatto delle loro memorie del Regno di Alabasta: in questa avventura i pericoli nascosti nelle dune di sabbia del deserto li riporteranno indietro a quando veleggiavano sulla Going Merry, la loro fedele prima nave.

Ma, dopo aver vissuto due anni di avventure, la Ciurma è adesso cresciuta e cambiata e anche se il mondo creato dalle loro memorie a prima vista sembra lo stesso, gli eventi e le avventure che avvengono lì sono una nuova e diversa storia, che regala ai giocatori nostalgia ma anche eccitazione per nuove esperienze originali!

Trailer Italiano One Piece Odyssey Alabasta

ONE PIECE ODYSSEYsarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via STEAM.

