Il tanto atteso OnePlus 12 è finalmente disponibile per l’acquisto a partire da oggi, 6 febbraio. Sarà possibile acquistarlo sul sito ufficiale oneplus.com che presso gli store OPPO e i principali rivenditori di telefonia in Europa.

OnePlus 12 si presenta con due eleganti varianti di colore: Flowy Emerald, ispirata alla maestosità del fiume Dart in Nuova Zelanda, e Silky Black, con un design classico arricchito da una texture premium grazie all’avanzata tecnologia di incisione del vetro AG.

Prima ancora dell’apertura ufficiale delle vendite, OnePlus 12 ha già registrato un grande successo con preordini che hanno superato ogni aspettativa: in un’ora dal lancio, il dispositivo si è piazzato al primo posto delle vendite su oneplus.com a livello globale, confermandosi come il flagship più venduto degli ultimi cinque anni.

La community OnePlus è sempre stata al centro dell’attenzione dell’azienda, e per questo motivo sono stati organizzati eventi pop-up dal vivo in diversi paesi europei, come Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi, per permettere agli appassionati di provare il dispositivo in anteprima e acquistarlo direttamente in loco. Ulteriori eventi pop-up sono previsti in Italia, Francia, Polonia e Spagna nei prossimi giorni. Ne abbiamo parlato giusto ieri dove a breve ci sarà un pop-up store proprio per le vie di Milano.

One Plus 12

Il cuore pulsante del OnePlus 12 è rappresentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, potenziata dal motore Trinity proprietario di OnePlus. Con una memoria RAM LPDDR5X fino a 16 GB e una memoria interna UFS 4.0 fino a 512 GB, il OnePlus 12 garantisce un’esperienza fluida e senza interruzioni anche con le applicazioni più esigenti.

Il display ProXDR 2K da 120Hz offre una luminosità massima di 4.500 nit, assicurando una visione nitida e dettagliata anche in condizioni di forte illuminazione. Il sistema di raffreddamento Dual Cryo-velocity del OnePlus 12 è all’avanguardia nel settore, garantendo prestazioni elevate anche durante le sessioni di gioco più intense.

La ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 100W e una batteria da 5400 mAh consentono al OnePlus 12 di ridurre notevolmente i tempi di inattività, offrendo agli utenti una maggiore libertà d’uso. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, il dispositivo può passare dallo 0 al 100% di carica in soli 26 minuti, mentre la ricarica wireless AIRVOOC da 50W offre un’alternativa comoda e affidabile.

La fotocamera Mobile Hasselblad di quarta generazione, con sensori Sony di ultima generazione e avanzati algoritmi di elaborazione dell’immagine, consente di catturare foto e video di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. La tecnologia Aqua-touch, inoltre, rende lo schermo del OnePlus 12 estremamente sensibile al tocco, anche in presenza di dita bagnate o gocce d’acqua.

Il OnePlus 12 è disponibile per l’acquisto su oneplus.com, OPPO Store e presso i principali rivenditori di telefonia. Grazie alla stretta collaborazione tra OnePlus e OPPO, i prodotti OnePlus saranno ora accessibili anche attraverso la piattaforma di e-commerce di OPPO Italia, ampliando così le possibilità di acquisto per i consumatori italiani e offrendo un valore aggiunto a entrambi i marchi.

