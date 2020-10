OnePlus ha svelato OnePlus 8T, uno smartphone che non mira a rubare completamente la scena ai top di gamma attualmente in commercio, il OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Si tratta di un dispositivo che si affianca ai fratelli presentati ad aprile, in modo da arricchire un portfolio che può contare anche sull’interessante OnePlus Nord.

OnePlus 8T – Le differenze rispetto al flagship sono minime

Rispetto al top di gamma dell’azienda cinese attualmente in commercio, OnePlus 8T offre un pannello in FULLHD+, ma dotato di frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto allo schermo piatto batte un cuore Snapdragon, per l’esattezza l’865 di Qualcomm, supportato o da 8/128GB o da 12/256GB. La RAM installata è di tipo LPDDR4X, a differenza della più performante LPDDR5 su OnePlus 8 Pro.

Interessanti i dati sulla batteria. Si tratta di un’unità da 4.500 mAh, in grado di supportare la ricarica Warp Charge a 65W, tecnologia proveniente dalla cugina Oppo. Tramite il potente wattaggio, è possibile guadagnare circa 1 giorno di utilizzo dello smartphone con appena 15 minuti di carica (la ricarica dallo 0% al 100% avviene, secondo l’azienda, in appena 39 minuti). Nessun problema lato surriscaldamento: OnePlus ha dichiarato di aver implementato ben 12 sensori di temperatura che, grazie al controllo da parte di un chip di sicurezza installato sia nel trasformatore che nel cavo proprietario, monitorano la temperatura all’interno del device.

Lato fotocamera, OnePlus 8T non teme la concorrenza. La fotocamera anteriore, installata in un foro sul display, è da 16MP ed è impreziosita dalla stabilizzazione elettronica dell’immagine. Sul retro sono installate, invece, quattro fotocamere: una principale da 48MP con OIS, una grandangolare a 123° da 16 MP, una da 5MP per le macro e una da 2MP monocromatica.

OnePlus 8T viene proposto nelle colorazioni Aquamarine Green e Lunar Silver (vetro satinato opaco). I preordini partono alle 17:00 di oggi sul sito ufficiale, mentre la vendita è prevista per il 20 ottobre sul sito e su Amazon. Questi i prezzi:

8/128GB Aquamarine Green e Lunar Silver: 599€

12/256GB Aquamarine Green: 699€