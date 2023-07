OnePlus annuncia che a partire da oggi sarà possibile acquistare il suo nuovo mid-range, OnePlus Nord 3 5G, un device che offre praticamente tutto ciò che si possa desiderare. Acquistando il nuovo dispositivo di casa OnePlus, gli utenti di tutta Europa potranno accedere a offerte e regali da sogno.

Per accedere ai premi, gli utenti dovranno esprimere un desiderio – scegliendo tra quelli elencati sui canali social di OnePlus Europa – registrando un video usando l’apposito filtro TikTok (che può essere trovato anche sull’account TikTok @OnePlus.Europe) o lasciando un commento sotto i post dedicati. La campagna sarà attiva sui canali TikTok e Instagram di OnePlus Europa dal 12 luglio al 2 agosto 2023.

I membri della community avranno la possibilità di vincere premi da sogno, come un viaggio verso una destinazione esotica, un servizio fotografico professionale, una sessione di paracadutismo, un voucher per una spa, una cena nel proprio ristorante preferito e, ovviamente, alcuni dei più recenti prodotti OnePlus, inclusi OnePlus Nord 3, OnePlus Pad e le OnePlus Buds Pro 2. Per ulteriori dettagli, consultare i Termini e le Condizioni della campagna sul forum della community di OnePlus.

“La nostra community ha da sempre un ruolo centrale nelle scelte che compiamo in OnePlus“, affermaCelina Shi, Chief Marketing Officer Europe di OnePlus. “Siamo sempre entusiasti di poter ricambiare l’affetto e la fiducia della nostra community, e con OnePlus Nord 3 – un dispositivo che offre essenzialmente tutto ciò che si potrebbe desiderare – speriamo davvero di offrire agli utenti la migliore esperienza d’uso possibile.”

Disponibile a partire da €449, OnePlus Nord 3 offre prestazioni di alto livello a un prezzo competitivo, grazie alla presenza di un chipset Mediatek Dimensity 9000, un display AMOLED da 120Hz con Adaptive Dynamic Frame Rate e una fotocamera alimentata da un sensore Sony IMX890, lo stesso sensore fotografico presente su OnePlus 11 5G.

Il dispositivo è disponibile in due splendide varianti colore: Tempest Gray opaco sul retro o Misty Green lucido, che ricorda la porcellana.

OnePlus Nord 3 5G è in vendita su OnePlus.com e Amazon.it nella versione da 8+128GB al prezzo consigliato di 449 euro oppure nella versione 16+256GB a partire da 549 euro.

Non solo, chi riuscirà ad accedere all’offerta Early Bird entro il 31 luglio, potrà acquistare la versione da 16+256GB al prezzo scontato di 499 euro, ricevendo in regalo anche una Fujifilm INSTAX Mini link 2 personalizzata gratuita, che consente di stampare foto di alta qualità.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!