Dopo i tanti leak e anticipazioni di questi giorni finalmente One Plus ha tolto ufficialmente il velo al nuovo One Plus 5G CE che arriverà presto sul mercato ad un prezzo intorno ai 300€.

l nuovo OnePlus Nord CE 5G (dove CE sta per Core Edition) è uno smartphone della nuova famiglia Nord presentata da OnePlus di recente e che rappresenta un’ottimo dispositivo di fascia media con il supporto alle reti 5G.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus ha commentato così il suo lancio:

“OnePlus Nord CE 5G è un ulteriore passo verso l’obiettivo di condividere con il mondo una grande tecnologia. Lo spirito Never Settle ci spinge a garantire un’esperienza superiore alla media su qualsiasi livello di prezzo. Nord CE è l’ultima aggiunta alla linea di prodotti OnePlus Nord, che offre una fantastica esperienza quotidiana mantenendo quella riconoscibile qualità in stile OnePlus che gli utenti hanno imparato ad amare”.

Il dispositivo ha dalla sua un display di tipo AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di di 410 PPI e modalità Ambient. troviamo anche un refresh rate a 90Hz che contribuisce a rendere l’esperienza utente più fluida rispetto a N10 e N100.

Specifiche Tecniche One Plus Nord 5G CE

Display : 6,43″ Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz

: 6,43″ Fluid AMOLED con refresh rate a 90 Hz Processore : octa core Qualcomm Snapdragon 750G 5G

: octa core Qualcomm Snapdragon 750G 5G GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 6 / 8 / 12 GB (probabile)

: 6 / 8 / 12 GB (probabile) Storage interno : 128 / 256 GB (probabile)

: 128 / 256 GB (probabile) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Terzo : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Dimensioni : spessore di 7,9 mm

: spessore di 7,9 mm Connettività : jack audio, NFC, UDB Type-C, supporto 5G

: jack audio, NFC, UDB Type-C, supporto 5G Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 30W

OnePlus Nord CE 5G

OnePlus ha deciso di continuare con la plastica lucida per la back cover avvolta da un frame metallico: la scocca di OP Nord 5g CE misura 159,2 x 73,5 x 7,9 mm per un peso di 170 g ed incorpora un sensore ID sotto il display.

Non manca, poi, un ingressomini-jackper l’utilizzo con cuffie cablate, così come supporto 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX HD, NFC e GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NaviC.

Per quanto riguarda il chipset OP Nord 5G CE che è uno Snapdragon 750G, chipset ad 8 nm con CPU octa-core Kryo 570 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 619, con modem X52. La RAM è invece da 6/8 GB e 128 GB di storage UFS 2.1 interno.

Per quanto riguarda l’autonomia troviamo laWarp Charge 30T Plusche migliora il trasferimento di potenza per portare la batteria da 4500 mAh di Nord CE dallo 0 al 70% in soli 30 minuti.

Lafotocamera ha un modulo triplo consensore primario da 64MP e flash led affiancata da altre due ottiche da 8+2 MP con sensore grandangolare e monocromatica. Le modalità di scatto comprendono video 4K a 30 fps e Slow Motion 1080p a 120 fps.

Nord CE sarà disponibile con OxygenOS11 preinstallato che offre miglioramenti significativi alle amate funzionalità come Dark Mode, Zen Mode e un nuovo Always On Display (AOD). Inoltre, OOS 11 è stato ottimizzato per le operazioni con una sola mano, grazie ai controlli touch riposizionati e a un design semplice ma audace.

Prova il OnePlus Nord CE 5G in AR

Oltre a creare fantastici dispositivi, OnePlus si impegna anche a offrire esperienze fresche ed entusiasmanti alla propria community, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie negli eventi.

Nel 2020, OnePlus ha organizzato il primo lancio di un prodotto AR al mondo per presentare il OnePlus Nord, consentendo agli utenti di partecipare all’evento dalla sicurezza delle proprie case.

OnePlus sta continuando a esplorare le integrazioni AR con OnePlus Nord CE 5G, consentendo agli utenti di scoprire il nuovissimo Nord CE attraverso un’esperienza

web-AR. Gli utenti saranno in grado di avvicinarsi e conoscere personalmente le tre straordinarie colorazioni di Nord CE, insieme alla migliorata Warp Charge 30T Plus e alla sua velocità di ricarica fulminea. Inoltre, l’esperienza presenta una sfida Code Breaker, in cui gli utenti hanno la possibilità di vincere un dispositivo Nord CE se riescono a decifrare correttamente il passcode del dispositivo virtuale. Maggiori dettagli possono essere trovati su https://forums.oneplus.com/threads/experience-oneplus-nord-ce-5g-in-ar-right-now.1451075/.

Gli utenti potranno partecipare all’esperienza AR dal 10 al 30 giugno. L’esperienza AR può

essere attivata visitando nord-ar.oneplus.com. Resta sintonizzato sull’account Instagram di OnePlus Nord (@oneplus.nord) e nord-ar.oneplus.com per ulteriori aggiornamenti.OnePlus

One Plus CE 5G – Data e Prezzo

La community di OnePlus avrà l’esclusiva opportunità di ottenere l’accesso anticipato a OnePlus Nord CE 5G tramite Core Sales su OnePlus.com, a partire da oggi 10 giugno alle 16:25 alle 1:00 del 12 giugno 2021.

Tutti i membri della community che acquisteranno OnePlus Nord CE 5G durante il periodo di Core Sales saranno i primi a ricevere il nuovo dispositivo con consegna anticipata del a partire dal 14 giugno.

I membri della community di OnePlus dovranno visitare il link alla pagina del prodotto di OnePlus Nord CE 5G per effettuare gli ordini.

OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile per la vendita in Europa, su OnePlus.com e Amazon.it a partire dal 21 giugno 2021.

I preordini inizieranno su OnePlus.com dal 12 giugno alle 11:00 .

. Su Amazon.it i preordini per OnePlus Nord CE 5G inizieranno il 10 giugno alle 16:45.



OnePlus NORD CE 5G sarà disponibile nella versione 6GB+128GB nel colore Charcoal Ink al prezzo di 299€ e nella versione 8GB + 128GB nelle colorazioni Blue Void e Charcoal Ink a prezzo di 329€ OnePlus NORD CE 5G sarà infine disponibile anche nella versione 12GB+256GB acquistabile anche nella colorazione Silver Ray al prezzo di 399€

