OnePlus Nord è ufficiale a partire da 399€ e arrivano anche le FreeBuds – Prezzo, Specifiche, Offerte

Dopo tanta attesa finalmente il nuovo mid-range One Plus Nord è stato ufficializzato al prezzo di 399€ per la versione 8/128GB, accompagnato dalle nuove FreeBuds.

Si tratta di una nuova avventura per One Plus che ha presentato Nord, uno smartphone di fascia media con supporto alle reti 5G che non ha molto da invidiare anche a molti top-gamma del momento. Si tratta di un ritorno alle origini, infatti la filosofia One Plus è sempre stata quella di offrire prodotti top-gamma a prezzi competitivi e One Plus Nord vuole mantenere queste promesse anche nella fascia media del mercato.

OnePlus Nord si va quindi ad affiancare a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro per completare una lineup oramai consolidata nel panorama Android. One Plus Nord offre infatti una combinazione hardware ben bilanciata che affiancata all’ottima e fluida interfaccia utente OnePlus rende lo smartphone un ottimo mid-level con le carte al posto giusto.

Il design non è rivoluzionario ma sicuramente gradevole, sopratutto nella colorazione verde. Altro asso nella manica è proprio l’interfaccia utente One Plus, oramai consolidata e sempre molto fluida e aggiornata con le ultime patch di sicurezza ufficiali Android per almeno 3 anni di vita.

SCHEDA TECNICA ONE PLUS NORD

One Plus Nord offre una connettività completa e il supporto alle reti 5G e adotta un chipset Snapdragon 765G. In effetti a livello hardware è molto simile al cugino One Plus 8 ma il chipset è passato da uno Snapdragon 865 ad uno Snapdragon 765 che permette di contenere i prezzi ma allo stesso tempo avere ottime performance e mantenere la connessione 5G.

OnePlus Nord

Dimensioni e peso158,3 x 73,3 x 8,2 mm 184 grammi

Materiali e certificazione Gorilla Glass 5 posteriore NON certificato IP

colorazione Blue Marble e Gray Onyx

Display​6,44 pollici, 2400 x 1080 pixel (408 ppi), 20:9, refresh rate 90 Hz FLUID AMOLED

SoCQualcomm Snapdragon 765G 5G (octa-core, 7nm)

GPUAdreno 620

MemoriaRAM: 8GB/12 GB LPDDR4X

Archiviazione: 128/256GB UFS 2.1 non espandibile

Sensori lettore impronte in-display accelerometro, giroscopio, magnetometro sensore luminosità, sensore prossimità fisico

PorteUSB 2.0 Type-C Slot dual nano SIM

Batteria e ricarica4115 mAh Warp Charge 30T (5V/6A)

Connettività LTE-A 4×4 MIMO cat 18 (1,2 Gbps DL) 5G modem integrato X52 (3,7 Gbps DL) WiFi ac Bluetooth 5.1 NFC GPS doppia frequenza, Galileo, Glonass, SBAS, A-GPS, NavIC

Fotocamere posterioriWide: 48MP (Sony IMX 586), F/1.75, OIS Ultrawide: 8 MP F/2.4, FOV 119° Macro: 2 MP F/2.4 Profondità 5MP F/2.4 Fotocamere anterioristandard: 32 MP (Sony IMX616) F/2.45 FF wide: 8 MP f/2.45 FOV 105° Video4K 30/60 fps 1080 p 30/60 fps time-lapse

Nonostante la scheda tecnica ben bilanciata sono state sacrificate alcune funzionalità per permettere di mantenere i costi di produzione bassi e per questo non troviamo la ricarica wireless, la certificazione IP e la presenza del WiFi 6.

Tra i punti di forza segnaliamo senza dubbio il suo display da 6,44″ con schermo piatto, doppio foro in alto a sinistra. si tratta di un SUPER AMOLED con refresh rate a 90Hz che rende l’esperienza d’utilizzo più fluida rispetto ai tradizionali display a 60Hz.

Prezzo e disponibilità

One Plus Nord sarà disponibile dal 4 agosto sul sito ufficiale ma su Amazon si può già prenotare potendo usufruire tra l’altro di un finanziamento rateale a tasso 0 e per tutti gli utenti Prime è previsto un’ulteriore sconto di 30€.

Nello specifico ecco i prezzi e configurazioni:

OnePlus Nord 8/128GB – colorazione Onyx Grey e Marble Blue: 399 Euro

OnePlus Nord 12/256GB – colorazione Onyx Grey e Marble Blue: 499 Euro

CUFFIE ONEPLUS BUDS

Insieme a OnePlus Nord sono state presentate anche le prime cuffie True Wireless di One Plus: le OnePlus Buds.

Troviamo la tecnologia Warp Charge che permette di ricaricare 10 ore di autonomia con appena 10 minuti di ricarica a muro. Sono inoltre dotate di tre microfoni attivi integrati in ogni auricolare per ridurre il rumore ambientale, OnePlus Buds hanno driver dinamici da 13,4 mm e sono dotati anche di Bass Boost e supporto Dolby Atmos.

OnePlus Buds sono inoltre dotati di un rating di resistenza all’acqua IPX4 per gestire gli schizzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione e saranno disponibili in 3 colori: White, Grey e Nord Blue ad un prezzo di 89,00 euro e potranno essere preordinati a partire dal 21 luglio, ore 17.00.