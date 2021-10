La famiglia OPPO si allarga e da oggi arriva in Italia anche il nuovo OPPO A54s, arricchendo ulteriormente la gamma Serie A che già comprende diversi smartphone come OPPO A94 5G che abbiamo recensito da poco.

OPPO A54s offre un chipset MediaTek Helio G35 con GPU PowerVR GE8320 unite a un design elegante e sofisticato. Tra le caratteristiche di punta ci sono l’ampio display Eye Care da 6,52 pollici, una tripla fotocamera in grado di catturare e condividere con estrema facilità ogni istante, e una potente batteria da 5000mAh.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha commentato così il debutto di A54S in Italia:

“In OPPO siamo convinti che, mai come oggi, sia fondamentale offrire prodotti affidabili, in grado di rispondere ai bisogni dei nostri consumatori, elevando ulteriormente l’esperienza utente. OPPO A54s rappresenta per il nostro ecosistema un’importante aggiunta, un dispositivo senza compromessi che unisce estetica, funzionalità di alto livello e un comparto fotografico estremamente performante. Inoltre, la potente batteria consente di rimanere sempre connessi, permettendo agli utenti di godersi ogni momento della giornata senza preoccupazioni”

Si seguito le specifiche tecniche complete:

Caratteristiche tecniche – OPPO A54s

Schermo : 6,52” Eye Care LCD (720 x 1.600 pixel), frequenza di aggiornamento 60 Hz, frequenza di campionamento del tocco 60 Hz, luminosità 480 nit, protezione in Panda Glass

: 6,52” Eye Care LCD (720 x 1.600 pixel), frequenza di aggiornamento 60 Hz, frequenza di campionamento del tocco 60 Hz, luminosità 480 nit, protezione in Panda Glass CPU : MediaTek Helio G35 con GPU PowerVR GE8320

: MediaTek Helio G35 con GPU PowerVR GE8320 RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X Archiviazione : 128 GB espandibile con microSD

: 128 GB espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Profondità : 2 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 8 megapixel

: 8 megapixel Connettività : dual SIM, 4G, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 con SBC, AAC, aptX, LDAC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, Jack audio da 3,5 mm

: dual SIM, 4G, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 con SBC, AAC, aptX, LDAC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, Jack audio da 3,5 mm Batteria : 5.000 mAh con funzione Super Nighttime Standby per consumare solo l’1,32% di energia

: 5.000 mAh con funzione Super Nighttime Standby per consumare solo l’1,32% di energia OS : Android 11 con ColorOS 11.1

: Android 11 con ColorOS 11.1 Dimensioni : 163,8 x 75,6 x 8,4 mm

: 163,8 x 75,6 x 8,4 mm Peso : 190 g

: 190 g Colori :Crystal BlackePearl Blue

:Crystal BlackePearl Blue Altro: sensore impronte digitali laterale

Tripla fotocamera sul retro con sensore principale da 50Mpx

Il comparto fotografico di OPPO A54s comprende una fotocamera principale da 50MP con profondità 2MP e una fotocamera macro da 2MP.

Anche qui troviamo diversi effetti come quelli visti sulla serie Reno 6 comela funzionalità Bokeh, che regala il perfetto sfondo sfocato in ogni scatto. OPPO A54s presenta anche una fotocamera frontale da 8MP, per selfie mozzafiato. Infatti, gli algoritmi del software sono in grado di regolare al meglio ogni scatto in base alla luce ambientale, migliorando i colori, le sfumature e la qualità del selfie.

OPPO A54s offre un design moderno con uno spessore di soli 8.40mm e un peso di 190g.

Inoltre, l’ampio display da 6.52 pollici con funzione Eye Care è pensato per preservare la vista, in qualsiasi momento della giornata.

Il sistema operativo è ovviamente Android con interfaccia ColorOS 11.1 con varie ottimizzazioni pensate per semplificare ulteriormente le diverse attività della giornata. In particolare, FlexDrop garantisce livelli di multitasking elevati, offrendo un’esperienza d’uso senza limiti tra le diverse applicazioni. OPPO A54s è anche il perfetto compagno di viaggio grazie a Google Lens OCR, che permette di tradurre ogni lingua straniera in modo chiaro e immediato. Inoltre, con la compatibilità di Google Nearby, gli utenti possono facilmente condividere foto, video e file con gli amici con un semplice click.

Prezzi e disponibilità in Italia

OPPO A54s è disponibile nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue che regalano interessanti giochi di luce e una finitura metallica ancora più forte rispetto alla generazione precedente, rendendo lo smartphone esteticamente originale ed elegante.

OPPO A54s è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi delle catene di elettronica di consumo, nei colori Crystal Black e Pearl Blue, al prezzo consigliato al pubblico di 229,99€.

