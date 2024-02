In occasione della festa più romantica dell’anno, OPPO presenta le sue offerte dedicate alla festa degli innamorati. Dal oggi fino al 14 Febbraio, gli appassionati di tecnologia potranno vivere un San Valentino indimenticabile grazie alle offerte esclusive disponibili su OPPO Store.

Acquistando uno smartphone durante il periodo promozionale, i clienti potranno usufruire di uno sconto del 50% su una selezione di prodotti IOT e accessori, rendendo ogni regalo ancora più speciale e personalizzato.

Questa iniziativa non solo offre agli utenti l’opportunità di accedere alle più recenti tecnologie per i loro dispositivi, ma consente anche alle coppie di completare l’esperienza OPPO con accessori e dispositivi IOT a prezzi eccezionali, rendendo ogni regalo un gesto unico e personale per entrambi i partner.

OPPO RENO 10 PRO

Tra gli smartphone inclusi nell’offerta spicca l’OPPO Reno10 Pro (qui la nostra recensione), rinomato Portrait Expert ideale per gli amanti della fotografia. Con il suo sistema di fotocamere leader del settore, permette di catturare immagini nitide in qualsiasi situazione, garantendo qualità senza compromessi.

Acquistando l’OPPO Reno10 Pro, sarà possibile abbinare le cuffie OPPO Enco Air3, scontate del 50%, ad un prezzo irresistibile di 39,99€. Disponibili nella suggestiva colorazione Misty Purple, si integrano perfettamente con l’estetica dell’OPPO Reno10 Pro versione Glossy Purple, creando il regalo perfetto per chi ama curare i dettagli e lo stile.

OPPO PAD NEO

Ma le sorprese non finiscono qui. In occasione del San Valentino, sarà possibile acquistare in bundle il nuovissimo OPPO Pad Neo insieme agli auricolari OPPO Enco X e alla OPPO Smart Case, il tutto al prezzo speciale di 289,99€. Un regalo ideale per i partner che amano trascorrere serate all’insegna del comfort, garantendo un’esperienza di visione di contenuti di alta qualità.

Per scoprire tutte le promozioni attive in occasione di San Valentino e per trovare il regalo ideale per i propri amati, visitare la pagina dedicata:https://www.oppostore.it/pages/promozioni

