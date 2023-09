E’ ora di tornare a scuola ( o lavoro ) ma per fortuna ad addolcire un po’ la fine delle vacanze estive ci pensa OPPO, con una promo Back To School che fino al 15 Settembre prevedere sconti sui prodotti più recenti di casa OPPO, in esclusiva su oppostore.it

Questo evento promozionale offre ai consumatori un’opportunità unica di entrare nel mondo OPPO e sperimentare la sua ultima tecnologia a prezzi vantaggiosi. Gli appassionati di tecnologia potranno trovare una selezione di bundle che includono smartphone di punta, accessori innovativi e servizi esclusivi.

I Prodotti in offerta

Si inizia con OPPO Reno10 Pro, il nuovo smartphone della serie numerica Reno, perfetto per catturare facilmente foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, comprensivo di 6 mesi di garanzia sullo schermo , insieme a OPPO Pad Air nella versione da 8+128 GB e la cover sono disponibili ad un prezzo di 699,99€. Potete leggere la nostra recensione di Reno 10Pro a questo indirizzo. Il bundle è disponibile sul sito oppostore.it

Protagonista del secondo bundle è OPPO Reno10, l’ultimo smartphone della serie Reno dotato di tecnologia di ricarica rapida, disponibile solo su OPPO Store ad un prezzo di 549,99€ con OPPO Pad Air nella versione da 4+128 GB, cover e comprensivo di 6 mesi di garanzia sullo schermo . Anche di Reno 10 potete trovare la nostra recensione qui, mentre il bundle è disponibile a questo indirizzo.

Per coloro che cercano un tablet più versatile e performante c’è OPPO PAD 2 (qui la nostra recensione) una potente piattaforma Dimensity 9000 e ‘esperienza operativa e di interazione migliorata, compreso di OPPO Pencil, gli ultimi auricolari wireless OPPO Enco Air3 Pro e la cover sono disponibile a 699,99€; mentre OPPO Pad 2, compreso di OPPO Keyboard e OPPO Enco Air3 e la cover sono disponibile a 699,99€.

