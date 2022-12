Debutta oggi in Italia la nuova OPPO Band 2 di OPPO, già disponibile sullo store ufficiale oppostore.it e a breve anche su Amazon.

Si tratta ovviamente della diretta erede della OPPO Band che abbiamo anche recensito su Techzilla e che torna ora in una nuova versione aggiornata e con più funzionalità.

Troviamo un display da 1,57″ di tipo AMOLED con risoluzione 256×402 ed un peso di appena 33 grammi. OPPO Band 2 è lo smartwatch perfetto per gli sportivi, dotato di un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e di sensori di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, della nuova modalità tennis, capace di riconoscere diversi colpi di racchetta e registrare un’ampia varietà di dati, e di nuove funzionalità di corsa, aggiornate per permettere un’esperienza di allenamento a 360° con monitoraggio della frequenza cardiaca, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità e 13 percorsi di corsa. Inoltre, permette di utilizzare fino a 100 modalità di allenamento.

Specifiche Tecniche OPPO BAND 2

Schermo

Tipologia: AMOLED

Dimensioni: 1.57’’

Risoluzione: 256 x 402

Protezione: Corning Gorilla Glass 3 e Panda Glass

Dimensioni e peso

Dimensioni corpo principale: 45.3x 29.1 x 10.6 mm corpo principale / 45.3 x 29.1 x 11.4 mm compreso del sensore di misurazione della frequenza cardiaca / Peso: 33g (Compreso il cinturino)

Materiale corpo principale: Schermo: Vetro 2.5D / Retro: Policarbonato

Dimensioni cinturino: Lunghezza 130 – 210mm Larghezza 18mm

Materiale cinturino: Silicone

Batteria

Batteria: 200mAh

Autonomia: 14 giorni

Tempi di ricarica: 0-100 in 60 minuti

Tipologia di ricarica: Ricarica magnetica

Adattatore richiesto: 5V e successivi con almeno 500mA

Altre info

CPU: Apollo3.5

Sistema Operativo: Proprietario

Memoria: 128 MB

Bluetooth: 5.0

NFC: No

e-SIM: No

Resistenza all’acqua: 5 ATM – resistenza all’acqua fino a 50 metri

Sensori: Sensori di accelerazione a 6 assi / Sensore ottico di battito cardiaco / Sensore ossigenazione del sangue (spO2) / Sensore di luce ambientale

Supporta le chiamate: No

Risposta ai messaggi: No

OPPO Band 2 è anche un alleato fondamentale nel monitorare tutte le fasi del sonno grazie a OSleep. Durante il sonno, infatti, Band 2 monitora il riposo, il risveglio, la durata del sonno e le varie fasi (sonno profondo e sonno leggero), il sonno REM (Rapid Eye Movement), il livello di ossigeno nel sangue nonché il rischio di russamento che, al risveglio, diventeranno consultabili attraverso un report completo. Altre funzioni per il benessere includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l’avviso dello stress in tempo reale e i promemoria per bere acqua, per aiutare l’utente a prendersi cura di sé e della propria salute.

OPPO Band 2, infine, è un ottimo device per gestire tutte le attività quotidiane, grazie alla possibilità di impostare sveglie, timer, controllare il meteo e molto altro ancora: tutto ciò comodamente dal proprio polso e senza abbandonare mai l’utente, grazie a una batteria caratterizzata da 14 giorni di autonomia.

OPPO Band 2, nella colorazione Black, è disponibile da oggi al prezzo di 69,99€ su OPPO Store e a breve su Amazon.

