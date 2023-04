OPPO N2 Flip arricchisce oggi la sua esperienza utente con l’arrivo di due widget molto attesi per lo schermo esterno: stiamo parlando del widget dedicato ai controlli di Spotify e le risposte rapide tramite comandi vocali.

Entrambe le funzionalità erano state anticipate durante l’evento di lancio a Londra ed ora con l’ultimo aggiornamento OTA sono finalmente disponibili per tutti.

Gli utenti possono usufruire del controllo completo della riproduzione, del tasto Heart e delle raccomandazioni sui contenuti senza dover aprire il dispositivo.

Peter Dohyung Lee, responsabile della linea di prodotti flagship di OPPO, ha dichiarato:

“Questo aggiornamento sottolinea l’impegno di OPPO per garantire la migliore esperienza possibile per coloro che possiedono OPPO Find N2 Flip, consentendo una maggiore libertà di espressione e creatività quando si utilizza lo schermo esterno da 3,26 pollici, leader del settore “Lavorare direttamente con Spotify è il tipo di collaborazione tra sviluppatori che permette agli utenti di trarre il massimo dal design pocket-friendly di Find N2 Flip, dal display migliore della categoria e dalle opzioni di personalizzazione. Non vediamo l’ora di aggiornare altre app tra le più amate nel corso dell’anno

Inoltre, sarà disponibile una nuova funzione di risposta rapida Speech-to-Text personalizzata, accessibile attraverso lo schermo esterno interattivo quando gli utenti ricevono un messaggio e disponibile per tutte le app che consentono la risposta rapida, tra cui WhatsApp, Messenger, Messages by Google, Telegram e LINE. Questo è stato reso possibile anche grazie alla partnership con Google.

Si tratta del primo aggiornamento significativo di OPPO Find N2 Flip dal suo lancio internazionale avvenuto a febbraio 2023 e segna l’impegno quadriennale di OPPO nel continuare a migliorare il device, che verrà distribuito in tutto il mondo a partire dalla metà di aprile. La funzione Speech-to-Text si aggiornerà automaticamente, mentre gli utenti potranno aggiungere manualmente il widget di Spotify attraverso le impostazioni dei widget dello schermo esterno disponibile alla voce “Pocket Player”.

Speriamo che OPPO continui ad espandere le potenzialità del display esterno perché è l’unico punto che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca durante la nostra recensione di OPPO N2 Flip

Il 30 marzo è stato anche lanciato l’OPPO Find N2 Flip Cover Screen Design Awards per offrire l’opportunità ai giovani talenti del futuro di progettare i nuovi sfondi creativi statici o dinamici, nonché un concept di design da rendere disponibile sullo smartphone Flip. I partecipanti avranno la possibilità di vincere un premio di 7.500€ oltre che 1 OPPO Find N2 Flip. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 aprile mentre, per informazioni più dettagliate sul concorso è possibile visitare la pagina ufficiale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!