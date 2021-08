Per OPPO Find X3 Pro è davvero un’ottimo periodo: l’ottimo top gamma di Oppo ha infatti vinto per il secondo anno consecutivo il premio come “Best Product advanced smartphone” di EISA confermando ancora una volta la bontà del prodotto.

Solo lo scorso anno OPPO Find X3 Pro vinse lo stesso premio dell’ EISA (Expert Imaging and Sound Association), il gruppo composto da 61 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo del mondo.

EISA è la più grande associazione indipendente al mondo composta da esperti in tecnologie multimediali, offrendo un punto di vista unico e globale circa il mercato dell’elettronica di consumo. Infatti, per quasi 40 anni, i premi EISA hanno saputo fornire le principali raccomandazioni e i migliori consigli per l’acquisto di tecnologia di consumo. Questi riconoscimenti vengono scelti annualmente da gruppi di esperti che rappresentano 61 riviste e siti web leader nel settore della fotografia, Home Theatre Video, Hi-Fi, In-Car e Mobile Electronics di 29 paesi. Questo gruppo di esperti lavora in modo indipendente, ma sempre all’interno dell’associazione EISA.

Maggie Xue, President of OPPO Western Europe ha così commentato il traguardo:

“Siamo davvero onorati di ricevere questo importante premio EISA, come riconoscimento per il lavoro di innovazione e ricerca che caratterizza OPPO Find X3 Pro. Ottenerlo per il secondo anno consecutivo è la dimostrazione del raggiungimento del nostro obiettivo finale di creare dispositivi che superino costantemente le aspettative dei consumatori e di offrire esperienze innovative e premium in tutti i mercati in cui siamo presenti. Il nostro ultimo smartphone top di gamma si basa sull’importanza della tecnologia 5G che ha caratterizzato la generazione precedente – OPPO Find X2 Pro – ma ha saputo anche portare grande innovazione nel settore dell’imaging. Spingendo Find X3 Pro ai suoi limiti, abbiamo proposto uno strumento creativo per tutti gli appassionati di fotografia, consentendo di catturare e visualizzare fino a un miliardo di colori, comodamente dal loro smartphone”

Ricordiamo che abbiamo recensito il nuovo OPPO Find X3 Pro anche su Techzilla e ad oggi è ancora un’ottimo compromesso tra performance, autonomia, ergonomia e qualità fotografica.

Propone inoltre un design particolarmente futuristico, dotato di una quadrupla fotocamera e di un display estremamente coinvolgente con 1 miliardo di colori. È infatti il primo smartphone dell’azienda a combinare due fotocamere primarie da 50 MP – grandangolare e ultra grandangolare – che sfruttano gli innovativi sensori di imaging Sony IMX766 e un sistema di gestione del colore a 10bit full-path.



Paul Miller, Presidente dell’EISA, ha aggiunto:

“Elevando ulteriormente gli standard tecnologici, OPPO Find X3 Pro sorprende per le sue funzionalità complete e un design iconico. Lo smartphone flagship di OPPO offre probabilmente il miglior comparto fotografico su mobile di questa stagione, presentando quattro obiettivi sul retro – un primario e ultra grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 13MP e, per la prima volta in

assoluto, un microscopio snapper da 3MP che offre un ingrandimento fino a 60x. Questa configurazione multi-camera è in grado di mantenere ogni promessa, rendendo OPPO Find X3 Pro lo smartphone più avanzato sul mercato”.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!