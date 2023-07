La nuova serie RENO 10 di OPPO è oramai prossima al lancio e l’azienda ha ufficializzato che il giorno designato per il debutto è il 4 Luglio in Italia, nello specifico con un evento di presentazione a Milano. Anche questa volta troveremo due modelli: OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G che permetteranno agli utenti di scattare ritratti ultra-nitidi e naturali in qualsiasi situazione.

La Serie Reno 10

Erede del Reno 9 dello scorso anno, anche la nuova serie 10 punterà molto sull’estetica e sul comparto fotografico in particolare con la sue capacità di scatto dei ritratti.

La serie Reno10 continua infatti a migliorare l’esperienza della fotocamera attraverso innovazioni hardware e software. Il comparto fotografico vanterà infatti un teleobiettivo da 32MP e zoom ottico 2X. Non manca poi la ricarica Super Vooc a 80W per Reno 10 Pro( 67W per Reno 5G) e un design raffinato come ci ha abituati OPPO.

Ma non c’è solo la nuova serie Reno 10: OPPO presenterà anche una serie di prodotti IoT, tra cui OPPO Pad 2, il tablet flagship che debutta in Italia. Avevamo recensito di recente OPPO Pad air ci era piaciuto molto e non vediamo l’ora di scoprire anche il nuovo tablet flagship.

La categoria audio vede l’arrivo di interessanti novità con OPPO Enco Air3 Pro, i primi auricolari al mondo con diaframma in fibra di bambù e ANC adattivo e OPPO Enco Air3 che ridefiniscono il mercato degli auricolari TWS offrendo un’esperienza audio senza precedenti.

L’evento di lancio della nuova serie Reno10 si terrà a Milano, per maggiori informazioni visitate il sito dedicato.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!