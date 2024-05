Questa domenica si celebrerà la festa della Mamma e per l’occasione sono iniziate diverse interessanti offerte su OPPO Store. Dagli smartphone ai device audio, OPPO offre un’ampia selezione di prodotti perfetti per le mamme.

I prodotti OPPO in offerta

Tra i device disponibili a prezzi imperdibili c’è OPPO Reno10, acquistabile a 339,99€ o in bundle con una cover al prezzo aggiuntivo di 1,00€. Questo device è il regalo ideale per le mamme che amano immortalare i ricordi, grazie alle sue performance fotografiche eccellenti. Puoi leggere qui la nostra recensione di reno 10.

Troviamo anche OPPO Reno11 F, è disponibile scontato a soli 299,99€ se acquistato singolarmente o, in alternativa, in bundle con caricabatterie SUPERVOOC da 100W DUAL Port aggiungendo solamente 29,99€. OPPO Reno11 F è lo smartphone per tutte le mamme che hanno bisogno di un compagno affidabile e resistente, sulla quale fare affidamento in qualsiasi momento.

Ma non è finita qui, per le mamme che necessitano un alleato per la produttività e intrattenimento, OPPO Pad Air è acquistabile a soli 149,99€. Inoltre, aggiungendo solamente 1€, sarà possibile acquistare anche la Smart Case, perfetta per le mamme sempre on the go che vogliono tenere protetto il loro device.

Anche OPPO Enco Air3 pro sono disponibili ad un prezzo imperdibile di soli 49,99€. Grazie a queste cuffie dalle performance audio di altissima qualità, le mamme avranno delle affidabili compagne per affrontare con serenità le proprie call di lavoro, ma anche ascoltare i loro brani preferiti nei momenti di relax.

