OPPO Annuncia oggi l’espansione del proprio portfolio wearable con l’arrivo in Italia del nuovo smartwatch WATCH FREE che è disponibile a partire già da oggi stesso su Amazon.it, sul sito ufficiale OPPO Store e nei migliori negozi di elettronica di consumo.

Oltre ad avere le tipiche funzioni da smartwatch a cui siamo abituati, il cavallo di battaglia del nuovo WATCH FREE è la funzionalità OSleep che promette di monitorare attivamente il nostro periodo di sonno per migliorare la qualità del riposo.









Specifiche Tecniche

Batteria

Batteria: 230mAh

Autonomia: 14 giorni

Tempi di ricarica: 0-100 in 70 minuti

Tipologia di ricarica: Ricarica magnetica

Adattatore richiesto: 5V e successivi con almeno 500mA

Altre info

CPU: Primario ST32L4R9 + Apollo3.5

Sistema Operativo: Proprietario

Memoria: 128 MB

Bluetooth: 5.0

NFC: No e-SIM No

Resistenza all’acqua: 5 ATM – resistenza all’acqua fino a 50 metri

S ensori:

• Sensori di accelerazione a 6 assi

• Sensore ottico di battito cardiaco

• Sensore ossigenazione del sangue (spO2)

• Sensore di luce ambientale

Supporta le chiamate: No

Risposta ai messaggi: No

Oppo Watch Free – Funzionalità

OPPO Watch Free si presenta come un tradizionale smartwatch a prima vista e il suo design richiama molto quello dell’OPPO Smartwatch e dell’ OPPO Band, con un quadrante rettangolare dalle dimensioni generose.

OPPO Watch Free pesa infatti solo 32 grammi: è leggero da indossare ma presenta un ampio display AMOLED HD da 1,64 pollici. Per quanto riguarda il cinturino troviamo un cinturino in silicone medicale, inoltre, offre una vestibilità traspirante che rimane confortevole per tutto il giorno.

OPPO Watch Free può monitorare costantemente la frequenza cardiaca durante la giornata e se vengono rilevate irregolarità, il dispositivo vibra per avvertire l’utente. Inoltre, sono stati inseriti degli appositi promemoria per combattere la sedentarietà, suggerendo di alzarsi in piedi.

Tra le altre funzioni troviamo le notifiche dei messaggi, delle chiamate in arrivo e la possibilità di rifiutarle; la feature Find My Phone e il controllo della riproduzione musicale.

L’autonomia è di circa 14 giorni a detta di OPPO, inoltre grazie alla ricarica veloce potremo avere 24 ore di utilizzo del nuovo OPPO Watch Free con solo 5 minuti di ricarica.

Infine come ogni altro smartwatch che si rispetti ci aiuterà a rimanere in forma: sono presenti oltre 100 modalità di allenamento e con un monitoraggio professionale della tua salute.

OPPO Watch Free è dotato di un sensore di movimento a 6 assi e di un rilevatore ottico della frequenza cardiaca, per supportare oltre 100 tipi di allenamento. Questi sensori identificano e registrano automatiacamente 4 modalità sportive attraverso l’uso di algoritmi, quindi non sarà più necessario preoccuparsi di dimenticare di attivare le modalità. Grazie a Daily Activity gli utenti potranno controllare tutte le attività. Sono inoltre disponibili corsi di running pensati per facilitare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness in modo efficace e divertente.



Oppo Watch Free – Esperto del sonno

OSleep è la nuova funzionalità di OPPO Watch Free che permette di monitorare con cura le fasi di sonno per migliorarne la qualità e di conseguenza avere uno stile di vita più sano.

OSleep è in grado di percepire anche se russiamo durante il sonno: grazie a sensori professionali e algoritmi avanzati, rileva in modo tempestivo anomalie nel riposo e suggerisce le soluzioni più opportune. Il russare cronico potrebbe infatti essere un sintomo della SAS (Sindrome delle Apnee del Sonno) – un fenomeno da non sottovalutare.

OPPO Watch Free aiuta a rilevare tempestivamente i problemi di respirazione durante il sonno grazie ad un’azione congiunta di sensori e algoritmi: un sensore tiene traccia del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue; un altro rileva la frequenza cardiaca; infine, un algoritmo valuta il rischio di russamento con l’ausilio di uno smartphone, che registra attivamente i suoni emessi.

OPPO Watch Free può poi inviare dei promemoria per andare a letto e analizza la difficoltà nell’addormentarsi, la durata e le fasi del sonno, grazie anche al monitoraggio dei movimenti oculari rapidi (REM).

Disponibilità

OPPO Watch Free è disponibile in due colori: Vanilla e Black, entrambi al prezzo consigliato al pubblico di 99,99€.

