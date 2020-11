La fascia bassa del mercato smartphone sta diventando sempre più aggressiva, soprattutto perché le specifiche tecniche sono sempre più generose anche per il pubblico entry-level.

Pocophone, dopo l’enorme successo di Poco X3 rilasciato recentemente a 229€ di listino per la versione 6/128GB si prepara a colonizzare anche questa fascia bassa con Poco M3, uno smartphone che viene proposto a 159€ e che sembra avere tanto carattere da vendere.

E’ infatti difficile trovare in questa fascia di prezzo uno smartphone con risoluzione FHD+ e con un chipset collaudato come lo Snapdragon 662 che è in grado di offrire le performance di uno smartphone di fascia media. Lo troviamo infatti spesso su smartphone con prezzi intorno ai 200€ e oltre.

Vediamo ora nel dettaglio le specifiche tecniche di questo smartphone.

Specifiche tecniche POCO M3













Poco M3 ha uno display con diagonale da 6,5″ IPS LCD con una fotocamera frontale da 8Mpx posizionata nel buon vecchio notch. Sul retro troviamo un sensore principale da 48Mpx affiancato da due lenti da 2Mpx+2Mpx per macro e sensore di profondità.

Al suo interno troviamo loSnapdragon 662 mentre il sistema operativo è Android con la MIUI 12. Troviamo anche una capiente batteria da 6.000 mAh e una dotazione RAM da 4 o 6GB in base al modello scelto.

Ricordiamo che POCO nasce come costola di Xiaomi per creare un nuovo brand dai prezzi molto concorrenziali, visto che anche la stessa Xiaomi adesso ha alzato il tiro dei propri smartphone sia a livello di specifiche che di prezzo. Da questo POCO M3 però sembra chiaro che le due aziende non siano più così dipendendti l’una dall’altra, infatti POCO è ora diventato un brand a se stante.

POCO M3 prezzo e disponibilità

POCO M3 viene proposto in 2 varianti per il nostro mercato:

4/64GB sarà in vendita a 159,90 euro

6/128GB a 179,90 euro.

Inoltre per celebrare il lancio proprio in concomitanza del Black Friday e fino ad esaurimento scortele due versioni saranno in venditasolo il 27 novembre ad uncosto rispettivo di 129,90€ e 149,90€.

