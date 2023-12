Il marchio tecnologico globale HONOR e il prestigioso marchio di lifestyle Porsche Design hanno annunciato una partnership strategica volta a creare prodotti innovativi che coniugano design eccezionale e funzionalità avanzate. Entrambe le aziende, accomunate dalla visione di offrire ai consumatori un’esperienza di lusso nel campo dell’elettronica, basano la loro collaborazione su valori come la ricerca costante dell’eccellenza e il superamento continuo dei propri limiti nel design e nella tecnologia.

Il meglio delle competenze di entrambi i mondi si fonde in questa partnership. HONOR, grazie alle sue avanzate capacità di ricerca e sviluppo, si è affermata come leader nel settore degli smartphone pieghevoli e dell’innovazione nell’imaging mobile. La sua indipendenza acquisita nel 2020 le ha consentito di distinguersi come attore chiave nel mercato degli smartphone, offrendo dispositivi intelligenti con caratteristiche eccezionali e un’esperienza d’uso superiore, soprattutto nei settori cruciali per i consumatori come la durata della batteria, la tecnologia del display, la fotografia e la videografia.

Porsche Design contribuisce a questa collaborazione con la sua esclusiva competenza nel design e la vasta esperienza nel segmento del lusso. Il marchio si distingue per uno stile senza tempo, funzionale e purista, tratti distintivi dell’eredità del professor Ferdinand Alexander Porsche, creatore della leggendaria Porsche 911 e del primo orologio da polso completamente nero al mondo. Con oltre 15 anni di successi nel settore degli smartphone, Porsche Design ha progettato e co-sviluppato numerosi dispositivi ad alte prestazioni.

Stefan Buescher, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Lifestyle Group, ha dichiarato:

“La partnership esclusiva con HONOR è una pietra miliare per l’ulteriore espansione dell’iconico portafoglio di prodotti elettronici di Porsche Design. Con HONOR abbiamo trovato il brand partner perfetto per guidare l’innovazione e offrire ai nostri clienti nuovi ed entusiasmanti prodotti che combinano perfettamente un design eccezionale e prestazioni straordinarie.”

George Zhao, CEO di HONOR, ha aggiunto:

“Siamo onorati di lavorare con un partner come Porsche Design e di esplorare come l’apertura e la collaborazione innovativa possano fondere un design eccezionale e prestazioni straordinarie per portare la tecnologia più avanzata nel segmento premium dei dispositivi intelligenti.”

Attraverso l’unione di tecnologia innovativa, concetti di prodotto pionieristici ed estetica senza tempo, HONOR e Porsche Design si propongono di portare l’innovazione all’avanguardia e il design di prima qualità nel mondo dei dispositivi smart di lusso. Il primo dispositivo sviluppato congiuntamente da HONOR e Porsche Design sarà presentato nel gennaio 2024 in Cina.

