Questo giovedì preparati alle feste con alcuni dei migliori titoli scelti dalla community di GeForce NOW da giocare durante le vacanze!

In seguito al recente aggiornamento che ha abilitato la sincronizzazione dell’account Ubisoft Connect con GeForce NOW, gli abbonati Ubisoft+ riceveranno gratuitamente un abbonamento GeForce NOW Priority di un mese. Gli utenti idonei riceveranno la mail promozionale da Ubisoft e consulta il sito per ulteriori informazioni.

I migliori giochi per le tue vacanze

Con oltre 1.400 titoli in streaming dal cloud e altri in arrivo ogni settimana, sulla piattaforma di cloud streaming GFN, c’è un gioco per tutti i gusti e soluzioni per tutti coloro che stanno cercando il regalo perfetto per i gamers. Con GeForce NOW potrai regalare una digital gift card anche con l’accesso priority RTX 3080 che permette l’accesso prioritario al server, sessioni di gioco estese e la tecnologia RTX ON per un’esperienza di gioco senza precedenti.

Nuovi titoli in arrivo:

Questo giovedì GFN porta con se anche nuovi titoli sulla piattaforma: esplora strade giurassiche con i dinosauri e acquista proprietà per diventare il magnate immobiliare più famoso di Dino City nel nuovo MONOPOLY Madness. Questa settimana in arrivo anche Dinkum, disponibile su STEAM.

Infine, ricordate di segnare in calendario il Keynote NVIDIA che l’azienda terrà martedì 3 gennaio 2023, alle ore 17:00 in occasione del CES2023.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!