In attesa dei Prime Days di Amazon attesi per metà Luglio, ecco che il produttore Narwal ha già messo in sconto, sul sito ufficiale Narwal e su Amazon.it la serie Freo X.

Abbiamo recensito di recente il Freo X Plus e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti soprattutto per la poca manutenzione di cui ha bisogno. E’ un robot aspirapolvere entry level con tutte le funzioni smart di cui abbiamo bisogno, tra cui la mappa 3D, e un programma Smart AI in grado di ottimizzare il ciclo di pulizia in modo automatico.

A partire da oggi, infatti, e fino al prossimo 15 luglio sarà possibile acquistare:

– Narwal Freo X Ultra a soli €799 anziché €949 (suAmazone su sitoNarwal).

a soli €799 anziché €949 (suAmazone su sitoNarwal). – Narwal Freo X Ultra + 2x Kit Accessori a soli €899anziché €1257 (solosu sitoNarwal).

a soli €899anziché €1257 (solosu sitoNarwal). – Narwal Freo X Plus a soli €279 anziché €399 (su Amazon e su sito Narwal).Nota: per gli acquisti su Amazon è necessario spuntare la casella Coupon nella pagina prodotto.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!